Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo episodio de violencia sacudió este jueves el municipio de El Espinal, en el departamento de Tolima, dejando consternada a la comunidad local. Según la información preliminar difundida, una mujer que se desplazaba en motocicleta fue atacada por desconocidos en inmediaciones de la Plaza Caballero y Góngora, específicamente en la calle 10 con carrera 12. Los reportes señalan que los agresores habrían disparado contra la mujer, quien aparentemente recibió un impacto de bala en la cabeza. Tras el ataque, la víctima fue trasladada rápidamente a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, no ha sido revelada su identidad ni se ha confirmado públicamente la evolución de su estado de salud.

Sigue a PULZO en Discover

La motocicleta en la que se movilizaba la víctima, una Yamaha de placa NEC 26A, quedó como una de las principales pistas para el avance de la investigación. Al lugar de los hechos llegaron unidades de la Policía Nacional, quienes se encargaron de asegurar el sitio, recolectar testimonios y recopilar evidencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Este acto violento ocurre en un ambiente ya alterado en El Espinal, pues menos de 24 horas antes se había presentado un hecho similar en el barrio Ciudadela Cafasur. En ese caso, un hombre resultó herido tras recibir varios impactos de arma de fuego. Habitantes del sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron al área de urgencias del Hospital San Rafael. La gravedad del ataque generó la llegada de numerosos vecinos a las afueras del centro asistencial, lo que llevó a que policías intervinieran para mantener el orden y garantizar la seguridad en el interior del hospital.

Por ahora, la Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer ambos hechos y aún no ha confirmado si existe algún vínculo entre los ataques. Mientras tanto, la comunidad permanece a la expectativa y en alerta, esperando resultados que contribuyan a restablecer la tranquilidad en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la mujer atacada en moto en El Espinal, Tolima?

Según los reportes suministrados, la mujer agredida se movilizaba en una motocicleta Yamaha de placa NEC 26A cuando fue atacada por sujetos aún no identificados. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad de la víctima ni detalles sobre su estado de salud tras ser llevada a un centro asistencial.

¿Están relacionados los ataques recientes en El Espinal, Tolima?

Las autoridades no han confirmado si existe conexión entre los dos ataques armados registrados en menos de 24 horas en El Espinal. La Policía Nacional continúa investigando ambos incidentes para determinar las circunstancias, posibles vínculos entre los hechos y dar con los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.