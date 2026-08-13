Carlos Caicedo Páez, expolicía y hasta ahora jefe de seguridad de la campaña de Abelardo de la Espriella, fue designado oficialmente como jefe para la Protección Presidencial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), de acuerdo con información publicada por Las2orillas.co. El nombramiento lo ubica en el cargo identificado con el código 1156 y tendría efectos desde la expedición del Decreto 1185 del 11 de agosto de 2026, según el medio.

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El medio digital señala que Caicedo Páez tuvo a su cargo uno de los esquemas de seguridad más robustos de la campaña presidencial de De la Espriella, con cerca de 40 personas vinculadas a labores de protección. En el dispositivo participaron integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), personal de seguridad privada y miembros de la Policía Nacional, de acuerdo con el reporte del medio.

El expolicía también asumió un papel visible en la gestión de las alertas de seguridad que rodearon al entonces candidato. En febrero de 2026, Caicedo recibió una llamada anónima que advertía sobre un supuesto plan para atentar contra De la Espriella y algunas de sus sedes políticas en varias ciudades del país. La información fue puesta en conocimiento de la Policía para su evaluación.

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Aquella advertencia fue atribuida inicialmente al Ejército de Liberación Nacional (Eln), aunque la organización armada negó posteriormente tener planes contra el candidato. La llamada mencionaba posibles acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. Las autoridades debían establecer la procedencia y credibilidad de la amenaza antes de determinar su alcance.

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De acuerdo con el medio de comunicación, la estrategia de protección diseñada durante la campaña incluyó elementos poco habituales para un aspirante presidencial. Entre ellos estuvo un atril con vidrio blindado de 360 grados, pensado para reducir la exposición del candidato durante sus intervenciones en plazas públicas. También se utilizaron camionetas con blindaje reforzado y un dispositivo de desplazamiento que el equipo denominó “búnker móvil”.

De la Espriella acostumbraba aparecer en público con chaleco de protección balística, mientras su equipo adelantaba revisiones de los lugares antes de los actos políticos. En esos operativos se contemplaba la instalación de vidrios balísticos, mantas y barreras alrededor de las tarimas, además de sistemas antidrones para enfrentar posibles riesgos provenientes del aire.

Una de las situaciones que llevó a mantener altos niveles de prevención ocurrió en Envigado, Antioquia, donde integrantes del esquema identificaron a personas armadas consideradas sospechosas cerca de un evento político. El medio indicó que este tipo de revisiones también había permitido detectar situaciones similares durante otras actividades de la campaña en 2026.

En Bogotá, durante un acto de cierre en la plaza Lourdes hubo un despliegue que incluyó integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y presencia policial en varias calles alrededor del lugar. La vigilancia no se concentró únicamente en la tarima, pues también hubo personal distribuido entre los asistentes para advertir posibles situaciones de riesgo.

Las2orillas.co destaca que Caicedo Páez no se limitó a coordinar a los escoltas del candidato, sino que también articuló las labores de seguridad privada con la UNP y la Policía Nacional. Esa experiencia durante la campaña ahora pasa a una responsabilidad institucional, al quedar al frente de la dependencia encargada de la protección presidencial.

La designación supone el paso de Caicedo desde la estructura de seguridad electoral hacia un cargo dentro de la Presidencia de la República. El Decreto 1185, citado por el medio, estableció su llegada a la jefatura para la Protección Presidencial y dejó sin efecto el artículo 2 del Decreto 1076 del 6 de agosto de 2026.

El nombramiento ocurre en un contexto en el que la seguridad ocupa un lugar central dentro de las primeras medidas anunciadas por la administración de Abelardo de la Espriella. Las2orillas.co señala que el nuevo esquema presidencial tendrá como referencia parte de las capacidades de protección que acompañaron al mandatario durante su campaña, aunque ahora bajo una estructura institucional y con responsabilidades sobre la seguridad del jefe de Estado.

Además, el medio citado señala que el enfoque de seguridad contempla vigilancia previa de los lugares donde se desarrollen actividades oficiales, protección de infraestructura y coordinación entre diferentes organismos estatales. Estas medidas se suman a la intención del Gobierno de fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia tecnológica y respuesta frente a amenazas, incluidos posibles ataques mediante drones.

El perfil de Caicedo Páez quedó marcado durante la campaña por su trabajo en prevención de riesgos y por su participación en la denuncia de las amenazas contra De la Espriella. Ahora, ese antecedente será parte de su experiencia al asumir formalmente la responsabilidad de coordinar la Protección Presidencial.

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