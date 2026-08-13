El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Ejército Nacional llevó a cabo una operación contra la estructura 39 de las disidencias de las Farc en Mapiripán (Meta), que dejó como resultado el rescate de un hombre que llevaba 11 meses secuestrado. El mandatario también informó sobre la recuperación de una menor de edad y la captura de tres presuntos integrantes del grupo armado.

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La operación, según explicó el jefe de Estado, estuvo dirigida contra una estructura señalada de estar bajo el mando de alias ‘Mordisco’. Además del componente humanitario del operativo, las tropas incautaron armamento y otros elementos utilizados por esa organización ilegal.

Ejército rescató a hombre que llevaba 11 meses secuestrado

Por medio de una publicación en su cuenta de X, De la Espriella aseguró que las Fuerzas Militares lograron rescatar a José Luis Martínez Jaimes, quien permanecía secuestrado desde hacía 11 meses por integrantes de la estructura 39 de las disidencias.

El mandatario también indicó que durante la operación fue recuperada una menor de edad que estaba en poder del grupo armado y que tres de sus integrantes fueron capturados.

Asimismo, informó que el Ejército incautó fusiles, proveedores, munición y otro material empleado por esa estructura criminal.

Qué dijo Abelardo de la Espriella tras la operación contra las disidencias

Tras informar sobre los resultados de la ofensiva militar, el presidente envió un mensaje de respaldo a los soldados que participaron en la misión.

“El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen”, escribió el mandatario.

Posteriormente, lanzó una advertencia directa a las disidencias:

“A nuestros soldados, mi reconocimiento por su coraje y precisión. Y a los criminales, un mensaje claro: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República“.

El jefe de Estado concluyó su pronunciamiento con un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas Militares: “¡Honor y gloria para nuestros héroes!”.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.