Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella hizo oficial el nombramiento de Ángela María Mora Soto como gerente de Inravisión, ahora conocido como RTVC, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1196 del 12 de agosto de 2026, firmado por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate. Esta decisión marca el inicio de las funciones de Mora Soto como máxima representante del sistema de medios públicos, según lo dispone el mismo decreto emitido por esa cartera.

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La hoja de vida de Mora Soto revela una sólida formación en el ámbito jurídico y administrativo. Es abogada desde 1997, especialista en Derecho Público, Ciencias y Sociología Políticas y cuenta con una maestría en Derecho Público, obtenida en 2023. Su recorrido profesional se ha centrado en el sector público, donde ha ocupado cargos de regulación y administración en diversas entidades estatales. Entre los antecedentes que la acercan al cargo actual, se destaca su gestión en la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), donde fue directora entre 2015 y 2018. Además, ejerció como asesora en la desaparecida Comisión Nacional de Televisión entre los años 2000 y 2003.

En los años recientes, Mora Soto se distanció del sector de televisión para asumir funciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Allí fue directora nacional y posteriormente subsecretaria ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva entre 2019 y 2023. También asesoró jurídicamente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República entre 2018 y 2019. La funcionaria ha hecho parte además de otras entidades públicas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Secretaría Distrital de Ambiente, entre otras, fortaleciendo así su trayectoria en la gestión pública.

El contexto del nombramiento es crucial, pues ocurre en medio de debates sobre la independencia de los medios públicos en Colombia. Durante la presidencia de Gustavo Petro, el manejo de RTVC fue objeto de críticas por parte de algunos sectores, quienes señalaron un posible favorecimiento político desde la entidad. De acuerdo con lo reportado, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el entonces gerente, Hollman Morris, por esta razón. Un dato adicional relevante es el regreso del nombre Inravisión, denominación histórica del sistema estatal de medios, que había sido liquidada en 2004 y fue recuperada en marzo del presente año por decisión gubernamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ángela María Mora Soto y cuál ha sido su trayectoria en el sector público?

Ángela María Mora Soto es abogada, especialista en Derecho Público y magíster en Derecho Público, con una carrera enfocada en la administración y regulación estatal. Ha dirigido la Autoridad Nacional de Televisión, asesorado en la Comisión Nacional de Televisión y ocupado cargos en entidades como la JEP, el ICBF y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

¿Por qué se retomó el nombre de Inravisión y qué significa para los medios públicos en Colombia?

La decisión de volver al nombre de Inravisión responde a la intención del Gobierno de recuperar una tradición histórica en la televisión pública colombiana. Inravisión operó como el sistema nacional de medios públicos desde 1963 hasta su liquidación en 2004, y su restablecimiento busca fortalecer el papel de estos medios en la actualidad.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.