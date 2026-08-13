Por: El Espectador

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La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia la responsabilidad fiscal de una funcionaria y un contratista de la Secretaría de la Mujer, luego de determinar un detrimento patrimonial que supera los 856 millones de pesos colombianos (COP). Este proceso está directamente vinculado con el Contrato Interadministrativo 1062 de 2022, el cual tenía como meta la integración de la Línea Púrpura Distrital y la Línea de Emergencias 123, permitiendo así que los incidentes o casos recibidos a través del 123 pudieran ser transferidos para atención por parte de la Agencia Mujer.

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De acuerdo con la investigación de la Contraloría, aunque se realizaron actividades con el fin de poner en funcionamiento dicha integración tecnológica, la solución no logró operar de forma estable y continua. Esto se evidenció especialmente en el pago de la obligación número 22 del contrato, que era precisamente la relacionada con la integración entre ambos canales de atención. El organismo de control dictaminó que los trabajos hechos no fueron suficientes para satisfacer plenamente ese compromiso, ya que no se pudo garantizar de manera constante la transferencia de incidentes entre la Línea 123 y la Agencia Mujer. A pesar de esta falla, se hizo efectivo el pago, razón por la cual se abrió y concluyó el proceso de responsabilidad fiscal.

Olga Lucía Ramírez, gerente de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, explicó que "cuando se invierten recursos públicos para una solución que prestará un servicio a la ciudadanía, es necesario que funcione y cumpla a cabalidad el propósito para el cual fue diseñado". La decisión cobija tanto a una funcionaria de la Secretaría de la Mujer en funciones de supervisión, como al contratista encargado de brindar apoyo en dicha tarea, cuyos nombres no fueron divulgados en la información presentada el 13 de agosto. El detrimento fue establecido en COP 856.669.987,35.

Según la Contraloría, tras revisar los recursos de apelación de los involucrados, concluyeron que no pudieron controvertir las pruebas ni los argumentos que fundamentaron la responsabilidad fiscal ya señalada. Así, en segunda instancia se confirmó la decisión inicial y la obligación cuestionada, la cual estaba dirigida a mejorar la atención a mujeres víctimas mediante una integración clave de los canales.

¿En qué consiste el detrimento patrimonial indexado confirmado por la Contraloría de Bogotá?

El detrimento patrimonial indexado confirmado por la Contraloría de Bogotá corresponde a la suma de COP 856.669.987,35. Este valor surgió porque, aunque se pagó por la integración tecnológica entre la Línea 123 y la Agencia Mujer, la solución implementada no cumplió con sus obligaciones de manera estable, ocasionando así la pérdida de recursos públicos según lo señalado por el organismo de control.

¿Qué buscaba la integración entre la Línea Púrpura Distrital y la Línea 123 en Bogotá?

La integración pretendía que los casos de mujeres que llegaran a la Línea 123 pudieran ser transferidos agilmente a la Agencia Mujer, permitiendo así una atención oportuna y especializada. Aunque se ejecutaron trabajos para desarrollar la conexión, la Contraloría determinó que no se logró que funcionara establemente y, por ello, no se cumplió a cabalidad la obligación contractual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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