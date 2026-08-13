Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá es una de las consultas más habituales entre quienes buscan planear su jornada evitando preocupaciones por el tiempo. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el reporte emitido para el viernes 14 de agosto de 2026 ofrece detalles clave que deben tener en cuenta los habitantes de la capital. Para ese día, se espera que durante la madrugada el cielo permanezca mayormente cubierto, con alta probabilidad de lloviznas en zonas específicas como Usaquén, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal. Este tipo de información resulta esencial para quienes deben desplazarse temprano, ya que permite prever posibles retrasos o precauciones adicionales en la movilidad urbana.

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En cuanto a las temperaturas, el IDIGER informa que la mínima estimada rondará los 10°C. Durante la mañana, el panorama climático mejora algo, pues se prevé que el cielo oscile entre mayormente cubierto y parcialmente cubierto, predominando el tiempo seco. Este matiz meteorológico da una ventaja a quienes planean actividades al aire libre o deben cumplir citas en la mañana. No obstante, la recomendación de consultar fuentes oficiales se mantiene vigente, debido a que las condiciones pueden cambiar con rapidez.

Para profundizar en este monitoreo, los ciudadanos pueden recurrir a recursos digitales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y la plataforma Mapas Bogotá. Según lo detallado por IDIGER, consultar el pronóstico de lluvias en Mapas Bogotá resulta sencillo y accesible a través de cualquier dispositivo conectado a internet. Basta con ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa en la interfaz, buscar en la opción “Tipos de mapa” y elegir “Lluvias” en la sección “Otros mapas”. El usuario puede entonces digitar la dirección de interés, seleccionar la opción sugerida por el sistema, y recibir información actualizada sobre el estado del tiempo para esa ubicación específica. Esta herramienta, junto con el portal del SAB (https://www.sab.gov.co/), garantiza una consulta ágil de reportes climáticos para todo el distrito.

De manera complementaria, la agenda cultural y los servicios públicos de la ciudad también se ven modificados de acuerdo con estos informes del clima; por eso, es recomendable validar el pronóstico climático antes de programar actividades relevantes o desplazamientos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá este viernes 14 de agosto de 2026?

De acuerdo con el IDIGER, para esa fecha se espera cielo mayormente cubierto en la madrugada, con probabilidad de lloviznas en localidades como Usaquén, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal. La temperatura mínima prevista es de 10°C y, durante la mañana, predominará un cielo de parcialmente a mayormente cubierto con tiempo seco.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias usando Mapas Bogotá?

El pronóstico se puede consultar ingresando a mapas.bogota.gov.co, seleccionando el ícono de mapa, accediendo a “Tipos de mapa” y eligiendo “Lluvias” en “Otros mapas”. Después, solo debe ingresar la dirección deseada para ver el estado de lluvias específico en el mapa, permitiendo organizar de manera más precisa las actividades diarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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