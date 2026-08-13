Por: El Espectador

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La discusión alrededor de la reforma tributaria 2.0 en Bogotá sigue creciendo, luego de que la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco) se alineara con las solicitudes del Concejo de Bogotá para que el alcalde Carlos Fernando Galán retire la propuesta. Fenalco defiende que, dadas las actuales circunstancias, el foco debe estar en la atención de la emergencia ocasionada por el reciente terremoto y en extender apoyo a las regiones más perjudicadas. En palabras de su director, Juan Esteban Orrego, “esta discusión debería darse en un contexto de mayor estabilidad y con una evaluación actualizada de la capacidad económica de los hogares y de los sectores productivos”, según el comunicado oficial citado en el texto.

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La postura de Fenalco coincide con la de varias bancadas y concejales pertenecientes al Concejo de Bogotá. Han argumentado que el sismo del 10 de agosto, cuyas cifras actualizadas por Asocapitales indican 273 personas fallecidas (204 en ciudades capitales), 1.958 heridos y 371 desaparecidos o no localizados, obliga al Estado a adaptar sus esfuerzos fiscales para la recuperación y reconstrucción. Según los concejales, no se puede determinar aún el verdadero impacto del desastre natural sobre las finanzas territoriales, la actividad económica y la capacidad de gasto de las familias. Por eso, consideran que no es el momento adecuado para avanzar con esta propuesta.

Una carta entregada oficialmente al alcalde, firmada por concejales de múltiples partidos, solicita reevaluar la oportunidad de tramitar esta reforma y, en caso de persistir, pide que se actualicen los análisis económicos y fiscales del proyecto, incluyendo la identificación de los recursos que deberían redirigirse para atender la emergencia. Además, plantean la necesidad de actualizar los supuestos macroeconómicos en los que se basa la iniciativa, considerando lo ocurrido tras el terremoto.

No obstante, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, manifestó en su cuenta de X que la administración no tiene previsto retirar el proyecto. Para Cadena, es el momento de actuar para asegurar una ciudad preparada ante desafíos futuros, como parte del argumento de la administración distrital para mantener la reforma en trámite.

Según se explica en la propuesta, esta reforma busca recaudar 1,2 billones de pesos colombianos destinados principalmente a transformar Bogotá en una ciudad inteligente. Entre las medidas planteadas se encuentran una sobretasa al impuesto predial, cambios en el impuesto de industria y comercio (ICA), alivios para quienes tienen deudas tributarias y nuevos incentivos para impulsar la inversión. El aumento del salario mínimo en 2026 tuvo un impacto no previsto en las finanzas, como indicó el concejal Juan David Quintero, sobre todo en el sector movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Concejo de Bogotá y Fenalco piden retirar la reforma tributaria 2.0?

Fenalco y los concejales consideran que, tras el reciente terremoto y sus graves consecuencias, lo primordial es enfocar los recursos en la atención de la emergencia y la recuperación. Argumentan que la actual coyuntura exige actualizar los análisis sobre la capacidad de los hogares y sectores productivos antes de avanzar con una reforma de este alcance.

¿Qué cambios propone la reforma tributaria 2.0 en Bogotá?

El proyecto busca recaudar 1,2 billones de pesos a través de una sobretasa en el impuesto predial, modificaciones en el impuesto de industria y comercio (ICA), alivios para quienes tienen pagos pendientes y nuevos incentivos tributarios que atraigan inversión. El objetivo principal es robustecer las finanzas y lograr la transformación de Bogotá en una ciudad inteligente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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