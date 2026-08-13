Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, junto a su esposa Daniela Múnera, lidera una campaña solidaria en Bogotá para apoyar a los damnificados por el reciente terremoto que azotó Pereira. El futbolista, conocido por su profunda relación con la capital risaraldense, habilitó un centro de acopio este jueves 13 de agosto en la calle 17A #69B-74, y se aseguró de comunicar a través de sus redes sociales tanto la ubicación como el horario de funcionamiento, que va de 6:30 de la mañana hasta 6:30 de la tarde. Castro y su esposa anunciaron, además, que estarán presentes en la tarde acompañando a quienes lleguen para hacer sus donaciones.

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La meta principal de esta campaña es reunir una amplia gama de insumos que serán enviados directamente a Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto. De acuerdo con la información suministrada, los elementos solicitados comprenden agua, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado, artículos para mascotas y medicamentos vigentes. De manera enfática, Castro invita a que cada persona aporte dentro de sus posibilidades, subrayando que cualquier ayuda representa un alivio para quienes han perdido sus viviendas y pertenencias en medio de la emergencia.

El gesto de Leonardo Castro cobra un valor mayor si se considera su historia personal. Aunque oriundo de El Tambo, Cauca, Castro creció en Pereira, ciudad que lo acogió desde muy joven y donde trabajó como obrero, repartidor y recolector de residuos antes de debutar en el Deportivo Pereira en 2014. Su vínculo con el equipo y la ciudad se fortaleció cuando fue el máximo goleador de la Liga BetPlay 2022-II, contribuyendo así a la primera estrella del club en la primera división. Tras su paso por el club Matecaña, firmó con Millonarios en 2023 y renovó contrato hasta 2025, sin perder nunca el lazo afectivo con la ciudad que lo vio crecer.

En este difícil contexto, la iniciativa de Castro se suma a las campañas convocadas por jugadores y clubes del fútbol colombiano, quienes han extendido su solidaridad creando centros de acopio y difundiendo mensajes de apoyo para los afectados. Lejos de las canchas, Castro vuelve a ponerse la camiseta de Pereira: esta vez, la de la solidaridad y la esperanza para quienes buscan reconstruir sus vidas tras el desastre.

¿Cómo puede ayudar en la campaña solidaria liderada por Leonardo Castro en Bogotá?

Usted puede acercarse al centro de acopio ubicado en la calle 17A #69B-74, en Bogotá, entre las 6:30 a. m. y 6:30 p. m., y donar artículos como agua, alimentos no perecederos, medicinas en buen estado, cobijas, colchonetas, elementos de higiene, ropa usable y productos para mascotas. La campaña invita a que cada persona aporte dentro de sus posibilidades.

¿Cuál es la relación de Leonardo Castro con Pereira y por qué organiza la campaña de donaciones?

Leonardo Castro creció en Pereira, ciudad donde trabajó en varios oficios antes de debutar como futbolista profesional con el Deportivo Pereira, equipo al que ayudó a ganar su primer título en la primera división. Aunque ahora juega en Millonarios, mantiene un vínculo especial con Pereira y, por eso, ha decidido movilizar ayudas para los damnificados del terremoto reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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