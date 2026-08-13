Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, y su esposa, Daniela Múnera, han decidido poner en marcha una campaña solidaria en Bogotá, con el objetivo de apoyar a las familias afectadas por el reciente terremoto en Pereira. El 13 de agosto, ambos habilitaron un centro de acopio en la calle 17A #69B-74, donde personas interesadas pueden acercarse y dejar sus donaciones desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Según la información publicada por El Diario, la pareja estará presente en la jornada, especialmente en la tarde, acompañando la recolección y motivando a la ciudadanía a sumarse a la causa.

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Esta iniciativa busca reunir la mayor cantidad posible de elementos necesarios para quienes perdieron sus pertenencias en la emergencia, ocurrida el 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 afectó gravemente la capital risaraldense. Entre los artículos solicitados están agua, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado, elementos para mascotas y medicamentos vigentes en buen estado. Castro insistió en que toda ayuda cuenta, invitando a las personas a aportar según sus posibilidades, recalcando que cualquier contribución puede significar un cambio significativo para los damnificados.

La campaña tiene un trasfondo emotivo para Castro, quien, aunque nació en El Tambo, Cauca, considera Pereira su hogar, pues allí creció, trabajó y empezó su carrera deportiva. Antes de brillar en el fútbol, Castro fue obrero, repartidor y recolector de residuos en una empresa de aseo, compaginando el trabajo con su pasión por el deporte. En 2014, su dedicación le permitió debutar profesionalmente con el Deportivo Pereira, el club donde años después se convertiría en máximo goleador y pieza fundamental para lograr la primera estrella en la Liga BetPlay 2022-II. Tras ese triunfo, migró a Millonarios, donde renovó contrato hasta 2025, pero su vínculo afectivo con Pereira nunca se rompió.

La acción de Castro forma parte de un movimiento más amplio dentro del fútbol colombiano, en el que jugadores, clubes y organizaciones están impulsando recolección de ayudas y centros de acopio para las comunidades afectadas por el desastre natural. Sin importar la distancia, el delantero demuestra que el lazo con su ciudad de origen va más allá de lo personal o deportivo, y que el fútbol, nuevamente, puede convertirse en una herramienta de esperanza y reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede ayudar a los damnificados por el terremoto en Pereira según la campaña de Leonardo Castro?

Las personas interesadas pueden ayudar donando agua, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado, elementos para mascotas y medicamentos vigentes, llevando estos insumos al centro de acopio en la calle 17A #69B-74, en Bogotá, durante el horario establecido.

¿Cuál es el vínculo de Leonardo Castro con Pereira y por qué lidera esta iniciativa solidaria?

Leonardo Castro creció en Pereira, ciudad donde trabajó desde joven y comenzó su carrera en el fútbol profesional. Por esa conexión personal y profesional, el delantero decidió movilizar esta campaña solidaria como forma de retribuir y apoyar a la comunidad que lo vio desarrollarse, especialmente en un momento de crisis derivado del terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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