Por: Portal Bogotá

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mantiene una presencia constante y vigilante en la ciudad. Según información difundida por la Alcaldía de Bogotá, sus equipos trabajan las 24 horas del día para responder a emergencias que van desde incendios hasta accidentes de tránsito. Recientemente, tras el terremoto que sacudió varias zonas del país el lunes pasado, las unidades especializadas se movilizaron a ciudades como Cali y Pereira, demostrando su capacidad de actuar no solo en el interior de la capital, sino allí donde la situación lo exige.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los equipos USAR (Urban Search and Rescue, por sus siglas en inglés), conformados por bomberos con alta experiencia en búsqueda y rescate urbano, jugaron un papel crucial en la localización y rescate de personas y animales atrapados en los escombros, tras el desastre natural. Su preparación técnica y operativa fue clave para atender escenarios de alta complejidad, donde los riesgos estructurales y la premura del tiempo exigen una respuesta coordinada y especializada.

No obstante, la labor del Cuerpo de Bomberos no se limita a situaciones catastróficas. Como destaca la Alcaldía, este organismo está preparado para responder a emergencias de diversa magnitud: inundaciones, escapes de gas, caída de árboles, incidentes con materiales peligrosos, y hasta la extracción de enjambres de abejas que representan riesgo ciudadano. Ante cualquier emergencia, la recomendación es comunicarse con la Línea de Emergencias 123, donde se recopila la información esencial para decidir qué recursos y personal deben atender el caso. La claridad y precisión al entregar datos al operador es fundamental, pues facilita una coordinación eficaz y permite que la ayuda llegue oportunamente, explica la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La misma fuente advierte que el uso irresponsable de la Línea 123, a través de llamadas falsas o bromas, puede entorpecer la operación y poner en riesgo vidas al distraer los recursos de situaciones reales. Cada reporte cuenta. Por esa razón, la denuncia oportuna y veraz por parte de la ciudadanía es clave, no solo para salvar vidas, sino también para contribuir a sancionar hechos que contravienen la convivencia y la seguridad en Bogotá.

¿Cuándo es adecuado llamar a la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

La ciudadanía debe comunicarse con la Línea de Emergencias 123 siempre que exista una situación que ponga en riesgo la vida o integridad de las personas, como incendios, accidentes de tránsito, inundaciones, colapso de estructuras, escapes de gas, y cualquier hecho que requiera la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá u otros organismos de emergencia. Es vital describir lo que sucede, entregar la ubicación exacta y seguir las indicaciones del operador.

¿Qué funciones cumple el equipo USAR del Cuerpo de Bomberos de Bogotá?

El equipo USAR (Urban Search and Rescue) está conformado por unidades especializadas en búsqueda y rescate urbano, preparadas para actuar en escenarios de alta complejidad como terremotos o derrumbes. Estas unidades evalúan estructuras, rescatan personas y animales atrapados y garantizan la seguridad en situaciones que representan peligro para la ciudadanía, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.