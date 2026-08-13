Por: Portal Bogotá

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Durante el Mes Mayor, la Alcaldía Local de La Candelaria en Bogotá dedica una agenda especial para homenajear y destacar el papel trascendental de las personas mayores en la vida comunitaria y cultural de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por la plataforma ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, estas actividades se enfocan en reconocer la contribución de los adultos mayores, fomentar su participación activa y crear espacios de encuentro y bienestar.

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Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, explicó que el propósito de la programación es brindar momentos de integración y reconocimiento: “En La Candelaria reconocemos a nuestras personas mayores como protagonistas de nuestra comunidad. Este Mes Mayor es una oportunidad para encontrarnos, compartir y disfrutar de la cultura, la música y la recreación. Queremos que cada actividad sea un espacio de alegría, integración y reconocimiento para quienes han aportado tanto a nuestra localidad”, enfatizó la funcionaria.

Dentro de la agenda diseñada especialmente para el Mes Mayor, destaca la proyección de la película ‘Su última aventura’ el 14 de agosto, que tendrá lugar en la Cinemateca de Bogotá (carrera 3 #19-10) entre las 11:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Este evento pretende convertirse en un punto de encuentro para disfrutar el cine y compartir experiencias entre los asistentes.

De igual manera, el 20 de agosto se desarrollará una jornada lúdico-recreativa en la Plazoleta de los Talentos (calle 12C #4-93), desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía. El programa incluye actividades como karaoke, bailes típicos, rumba recreativa y otras sorpresas especialmente pensadas para el disfrute y el bienestar de los participantes.

Estas acciones reafirman el compromiso de la Alcaldía Local de La Candelaria con la inclusión y la participación de todos los sectores de la población, en especial de quienes se han consolidado como referentes culturales y sociales en la localidad. La propuesta fortalece el sentido de comunidad, genera espacios para el reconocimiento y contribuye al bienestar integral de las personas mayores, quienes continúan siendo actores fundamentales en la construcción de una localidad más participativa y cercana.

¿Cuáles son las actividades principales del Mes Mayor en La Candelaria?

Entre las actividades más relevantes programadas por la Alcaldía Local de La Candelaria para celebrar el Mes Mayor se encuentran la proyección de la película ‘Su última aventura’ en la Cinemateca de Bogotá, el 14 de agosto, y una jornada lúdico-recreativa el 20 de agosto en la Plazoleta de los Talentos, con actividades como karaoke, bailes típicos y rumba recreativa.

¿Qué busca la Alcaldía Local de La Candelaria con la celebración del Mes Mayor?

La celebración del Mes Mayor en La Candelaria tiene como objetivo principal reconocer el aporte de las personas mayores, promover su participación activa y brindarles espacios de encuentro y bienestar que fortalezcan la integración comunitaria y valoren su papel en la vida cultural y social de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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