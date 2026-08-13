Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Alcaldía de Pereira ha tomado la decisión de suspender clases en 67 instituciones educativas oficiales, como respuesta inmediata al reciente terremoto que afectó a la ciudad. Según información publicada por El Diario de acuerdo con comunicados oficiales, esta medida se ejecuta de manera preventiva, para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles daños en la infraestructura de los colegios.

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La revisión estructural está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, por medio de la Dirección de Bienes y Servicios y siguiendo las directrices del alcalde Mauricio Salazar, quien ha priorizado la seguridad de la comunidad educativa por encima de cualquier cronograma académico. Estos equipos técnicos se encargan de inspeccionar cada una de las sedes, prestando especial atención no solo a las aulas sino también a corredores, zonas comunes y otros elementos de las instalaciones para detectar fallas que puedan estar relacionadas con el movimiento telúrico. El término “movimiento telúrico” hace referencia a un sismo o temblor de tierra, fenómeno natural caracterizado por el desplazamiento de las capas terrestres.

En estas inspecciones se han identificado afectaciones puntuales: la Institución Educativa Jesús María Ormaza evidenció el colapso parcial de techos y la presencia de grietas y fisuras en distintos sectores de su edificio; en Villasantana, tras el sismo, se reportó la caída de paredes; la Institución Educativa Diego Maya Salazar, situada en el barrio Samaria, mostró daños importantes en su fachada y la zona fue demarcada como área de riesgo; así mismo, se encontraron fisuras visibles en la fachada del colegio La Palabra y en el sector San Nicolás ocurrió el colapso tanto de paredes como de ventanas, todos estos daños consecuencia directa del terremoto.

El retorno a clases no tiene una fecha establecida, pues la administración municipal enfatiza que dicho regreso solo será autorizado en sedes que hayan sido declaradas estructuralmente seguras tras el análisis técnico. Así, la reapertura será gradual y dependerá de los resultados emitidos por los profesionales encargados de la evaluación. Mientras tanto, la suspensión de clases se mantiene como única alternativa ante la incertidumbre que plantean las condiciones físicas actuales de los establecimientos educativos. Esta decisión, según la Alcaldía, busca evitar tragedias y priorizar la vida y la seguridad de toda la comunidad educativa hasta completar el proceso de verificación, cuyas conclusiones definirán qué instituciones requerirán trabajos adicionales o podrán retomar sus labores presenciales de manera segura.

¿Cuándo reabrirán los colegios oficiales en Pereira tras el terremoto?

La administración municipal de Pereira no ha definido una fecha para el regreso a clases en las instituciones oficiales, pues la reapertura dependerá de los resultados de las inspecciones técnicas que se están realizando en cada una de las sedes. Hasta que no se confirme la seguridad estructural de los colegios, la suspensión de las actividades presenciales se mantendrá.

¿Qué tipo de daños se han encontrado en las instituciones educativas de Pereira tras el movimiento telúrico?

De acuerdo con los reportes, las inspecciones han identificado colapso de techos, grietas y fisuras en muros y fachadas, caída de paredes y daños en ventanas en diversos colegios. Cada caso está siendo evaluado por equipos técnicos para determinar si se necesita intervención inmediata o si las instalaciones pueden ser utilizadas con normalidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.