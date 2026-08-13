Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia del terremoto ocurrido el 10 de agosto en el occidente de Colombia tuvo consecuencias devastadoras, especialmente en ciudades como Cali. Uno de los hechos que más conmocionó a la opinión pública fue el fallecimiento de Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien perdió la vida al quedar atrapado entre los escombros cuando una estructura colapsó debido al movimiento sísmico. De acuerdo con la información proporcionada por 90 Minutos, el drama tomó mayor dimensión porque Darío era el padre de José Fernando Patiño, periodista de Blu Radio, quien vivió de cerca la angustiosa espera y la incertidumbre durante las labores de búsqueda lideradas por los organismos de socorro.

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Tras el colapso, familiares y rescatistas trabajaron durante largas horas en la remoción de escombros, con la esperanza de hallar con vida a Patiño Rivera. Sin embargo, en la noche del martes, finalmente lograron recuperar su cuerpo sin vida entre los restos del edificio. El propio José Fernando, visiblemente afectado, compartió en redes sociales un mensaje donde expresó: “Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”.

Lamentablemente, el proceso no terminó con el rescate. Diversos inconvenientes burocráticos y logísticos complicaron la entrega del cuerpo a los familiares. Según el relato de José Fernando, debido a los daños sufridos por la sede de Medicina Legal en Cali, la atención a las víctimas debió trasladarse a Palmira y Tuluá, en compañía de la Fiscalía General. Además, existían ‘cuellos de botella’ en la comunicación y falta de información certera sobre los documentos necesarios. Por ejemplo, José Fernando expuso que le informaron un día que no requería cierto documento de la Uariv (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) de Cali, situación que más tarde cambió, obligándolo a desplazarse entre ciudades para completar los trámites.

El proceso también se vio afectado por las exigencias de las funerarias, que solicitaban comprobantes formales para enviar la carroza fúnebre, mientras que en la morgue insistían en que la funeraria estuviera presente antes de entregar el cuerpo. Como consecuencia, la incertidumbre y el agotamiento afectaron aún más a familiares que, como el periodista de Blu Radio, debieron enfrentarse no solo al dolor de la pérdida, sino también a la compleja tramitología.

Las historias, como la de la familia Patiño, ilustran la difícil realidad de decenas de familias que sufren ante la falta de coordinación en los procesos posteriores a tragedias naturales. De acuerdo con 90 Minutos, el sufrimiento no solo está en la catástrofe inicial, sino en la compleja experiencia de dignificar la partida de sus seres queridos.

¿Cómo afectan los daños en la sede de Medicina Legal de Cali a la atención de víctimas?

Según la información de 90 Minutos, los daños estructurales en la sede de Medicina Legal de Cali provocaron que los procedimientos de identificación y entrega de víctimas deban realizarse en las instalaciones de la ciudad de Palmira, en coordinación con la Fiscalía General. Esto ha complicado los trámites para los familiares, que deben desplazarse y enfrentarse a procedimientos fragmentados.

¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las familias al reclamar los cuerpos de víctimas de desastres?

De acuerdo con el relato de José Fernando Patiño en 90 Minutos, los principales obstáculos han sido la falta de información clara sobre requisitos documentales, la necesidad de desplazamientos entre ciudades y la coordinación deficiente entre entidades como Medicina Legal, la Uariv y funerarias, lo que genera incertidumbre y demora en la entrega digna de los cuerpos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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