Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La tragedia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente de Colombia se hizo sentir de manera devastadora en Cali, donde Darío Patiño Rivera, de 78 años, perdió la vida al quedar atrapado bajo los escombros de una estructura que colapsó tras el movimiento telúrico. El drama tomó un matiz aún más doloroso por tratarse del padre del periodista José Fernando Patiño, de Blu Radio, quien siguió minuto a minuto el trabajo de los organismos de socorro con la esperanza de encontrarlo con vida, aunque finalmente el desenlace fue el más temido.

Sigue a PULZO en Discover

Desde el colapso de la edificación, la labor de los rescatistas y familiares no cesó en ningún momento. La tensa espera terminó cuando, durante la noche del martes, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo de Patiño Rivera. Con una profunda tristeza, el periodista lo confirmó públicamente: "Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros".

El proceso posterior no fue menos complejo. Debido a los daños estructurales en la sede de Medicina Legal de Cali, las autoridades decidieron trasladar los trámites de identificación y entrega de víctimas fatales a la ciudad de Palmira, en coordinación con la Fiscalía General. Así lo confirmó la propia Fiscalía en sus canales oficiales, añadiendo que también se habilitaron puntos de atención en Tuluá para orientar y acompañar a las familias afectadas.

José Fernando Patiño relató las dificultades logísticas que afrontó al intentar reclamar el cuerpo de su padre. Describió la dureza emocional del proceso, agravado por la falta de información clara y la burocracia: "Son muchas personas fallecidas. Pero pienso que hay que afinar algunas cosas, como esos cuellos de botella que van pasando, y es la falta de información y de comunicación certera". Además, el periodista denunció las complicaciones adicionales relacionadas con los trámites ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y la coordinación entre funerarias y autoridades para el retiro del cuerpo.

El drama se intensificó en el momento del rescate, cuando los rescatistas advirtieron que existía la posibilidad de que el cuerpo no pudiera ser extraído en su totalidad, dada su ubicación entre dos placas de concreto. Sin embargo, y pese al temor, finalmente fue recuperado completo, permitiendo a la familia brindarle un último adiós en medio del duelo colectivo generado por el terremoto.

¿Cómo fue el proceso para recuperar el cuerpo de las víctimas tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con testimonios y declaraciones públicas de José Fernando Patiño, el proceso de recuperación de cuerpos tras el sismo en Cali implicó largas jornadas de búsqueda entre escombros, asistidas por organismos de socorro y familiares. Después, por los daños a la sede de Medicina Legal, el proceso de identificación y entrega se realizó en Palmira, sumando dificultades logísticas y emocionales a los afectados.

¿Qué obstáculos enfrentaron las familias para reclamar los cuerpos de sus seres queridos en Colombia tras el sismo?

Según las declaraciones del periodista José Fernando Patiño, los familiares de víctimas se encontraron con múltiples obstáculos como requisitos de documentación imprecisos, desplazamientos entre ciudades, falta de información y demoras generadas por la necesidad de sincronización entre entidades como Medicina Legal, la Uariv y las funerarias; todo esto dificultó el proceso de despedida y manejo del duelo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.