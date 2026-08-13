Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia ocasionada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en el occidente de Colombia tuvo un impacto profundo en la ciudad de Cali, donde Darío Patiño Rivera, de 78 años, perdió la vida tras quedar atrapado entre los escombros de una edificación que colapsó por el sismo. Según los reportes recogidos por 90 Minutos, Darío Patiño era el padre del reconocido periodista José Fernando Patiño, de Blu Radio, quien siguió de cerca y en primera línea los esfuerzos de los organismos de socorro para localizar y rescatar a su padre, manteniéndose junto a familiares y rescatistas durante horas angustiosas.

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Durante las labores de remoción de escombros, el ambiente se tornó cada vez más difícil debido a la incertidumbre sobre el paradero de las víctimas. Finalmente, en la noche del martes, el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera fue encontrado entre los restos de la estructura colapsada. José Fernando Patiño compartió el dolor de la familia escribiendo: “Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”.

La emergencia también afectó las instalaciones de Medicina Legal en Cali, lo que derivó en la decisión de trasladar la atención de víctimas fatales a la ciudad de Palmira, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con información publicada por esa entidad. En consecuencia, las familias de las víctimas han tenido que enfrentar un proceso aún más complejo debido a la falta de información clara, la dispersión de servicios y la obligación de desplazarse entre municipios en medio del dolor. José Fernando Patiño relató que recibió información contradictoria sobre el proceso de reclamación del cuerpo de su padre, señalando que necesitó documentos específicos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) en Cali, a pesar de que el procedimiento se estaba llevando a cabo en Palmira.

Las dificultades no terminaron allí: la coordinación con las funerarias exigía la presencia física de la carroza antes de la entrega del cuerpo, pero las funerarias requerían también documentos para movilizarse, lo que añadió más barreras en el proceso. La situación se tornó, según palabras del propio periodista, un calvario marcado por la falta de comunicación y logística. A pesar de todo, José Fernando expresó que, junto con los rescatistas, lucharon incansablemente para recuperar a su padre: “Con las uñas arrebatamos a mi padre de los escombros”.

El evento dejó en evidencia la vulnerabilidad de los procedimientos en medio de emergencias y el sufrimiento adicional que enfrentan las familias afectadas por la tragedia. El caso de Darío Patiño Rivera es solo uno de muchos que reflejan el drama silencioso tras el sismo del 10 de agosto en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso para recuperar el cuerpo de Darío Patiño Rivera tras el terremoto en Cali?

El proceso para recuperar el cuerpo de Darío Patiño Rivera implicó horas de trabajo por parte de los equipos de rescate y de la propia familia. El periodista José Fernando Patiño, hijo de la víctima, relató cómo junto a los rescatistas debieron enfrentar condiciones adversas y la posibilidad de no poder extraer el cuerpo completo, debido a que estaba atrapado entre losas. Finalmente, tras un arduo esfuerzo, lograron rescatarlo intacto, lo que significó un pequeño consuelo en medio del dolor.

¿Qué obstáculos enfrentan los familiares de víctimas del terremoto de Cali para reclamar los cuerpos?

De acuerdo con el testimonio de José Fernando Patiño, los familiares de las víctimas enfrentan obstáculos como la desinformación, la necesidad de desplazarse entre municipios por el cierre de la sede de Medicina Legal en Cali y requisitos burocráticos contradictorios. Además, el proceso se complica por la coordinación con funerarias, que exigen documentación previa para movilizar carrozas, lo que genera ‘cuellos de botella’ y añade sufrimiento a las familias en duelo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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