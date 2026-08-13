Tiendas D1 puso en marcha una campaña para ampliar las ayudas destinadas a las personas y comunidades afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia. La iniciativa busca que los clientes de la cadena también puedan contribuir con productos de alimentación y aseo para los damnificados.

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El presidente de Tiendas D1 en Colombia, Christian Bäbler, explicó a Pulzo que la compañía tomó la decisión de entregar 1.000 toneladas de producto para atender las necesidades de las personas afectadas por la emergencia.

De acuerdo con el directivo, Tiendas D1 se ha articulado con diferentes organizaciones para establecer cuáles son las zonas y comunidades que requieren las ayudas. Entre las entidades mencionadas están la Fundación Santo Domingo, la oficina de la primera dama y bancos de alimentos.

“Nos hemos articulado gracias a la Fundación Santo Domingo, la oficina de la primera dama y otras entidades como bancos de alimentos para que entre todos nos digan dónde necesitan el producto y nosotros lo estamos enviando a través de nuestra cadena de transporte”, explicó.

¿Cómo pueden donar los clientes de D1?

La campaña contempla una segunda alternativa en la que los clientes de Tiendas D1 pueden aportar directamente a las ayudas para los damnificados.

Según explicó Bäbler, existen cuatro kits de donación disponibles en las tiendas: dos de alimentación y dos de aseo. Los kits tienen valores de 15.000 y 30.000 pesos, dependiendo de la opción escogida.

El mecanismo tiene una particularidad: el cliente no recibe físicamente el kit que compra. La operación queda registrada como una venta y los productos correspondientes son destinados a las ayudas para las personas afectadas por el terremoto.

“Hay dos formas de donar: la primera es de nosotros, atendiendo las solicitudes de los bancos de alimentos, y la segunda es de los clientes, para que puedan adquirir un kit de donación para las víctimas del terremoto. Por cada kit que nuestros clientes compren, nosotros aportamos uno adicional en la donación”, indicó el presidente de Tiendas D1.

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De esta manera, la compañía busca duplicar el aporte realizado por sus compradores. Es decir, por cada kit que un cliente adquiera para donar, Tiendas D1 entregará otro kit adicional.

La empresa explicó que los productos recolectados mediante esta iniciativa no son entregados directamente al comprador, sino que hacen parte del volumen de ayudas que posteriormente se distribuye a través de los bancos de alimentos y las entidades que participan en la articulación de la respuesta a la emergencia.

“Tenemos cuatro kits en las tiendas: dos de alimentación y dos de aseo. Dos de 15.000 pesos y dos de 30.000 pesos. De esta forma, por cada kit que un cliente aporte, nosotros aportamos uno adicional. El cliente no se va a llevar el kit físicamente porque lo que hacemos es registrar la venta. Ese producto nosotros lo entregamos al banco de alimentos”, detalló Bäbler.

Así, la campaña de Tiendas D1 combina la donación directa de la compañía con la participación de sus clientes, con el objetivo de aumentar la cantidad de productos que pueden llegar a las comunidades afectadas por el terremoto y atender las necesidades identificadas por las organizaciones encargadas de canalizar las ayudas.

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