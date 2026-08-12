La emergencia ocasionada por el fuerte terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto motivó una nueva iniciativa de solidaridad. D1 anunció la entrega de 1.000 toneladas de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias y territorios que enfrentan mayores dificultades por el movimiento telúrico.

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La ayuda cuenta con el respaldo de la Fundación Santo Domingo y busca atender necesidades básicas de las comunidades afectadas. De acuerdo con la empresa, la distribución tendrá coordinación con autoridades locales, comités de gestión del riesgo y diferentes organizaciones con experiencia en atención humanitaria.

La reconocida tienda también puso en marcha una campaña para que sus clientes puedan sumarse a la ayuda desde las cajas de pago de sus establecimientos en todo el país. La iniciativa permite adquirir kits de apoyo destinados a las personas damnificadas.

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D1 duplicará los aportes de sus clientes

Los consumidores podrán escoger entre kits de alimentos o de aseo personal con valores de 15.000 y 30.000 pesos. La marca aplicará una modalidad de contrapartida 1×1, por lo que cada kit comprado por un ciudadano estará acompañado por otro del mismo valor aportado por la cadena.

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De esta manera, un cliente que compre un kit de 15.000 pesos permitirá que llegue una ayuda adicional por la misma cantidad. Lo mismo ocurrirá con los aportes de 30.000 pesos, con el propósito de ampliar la cantidad de hogares que puedan recibir alimentos e insumos de higiene.

La tienda de cadena explicó que esta estrategia busca facilitar la participación de los colombianos y ampliar el alcance de la asistencia destinada a las zonas más afectadas por el sismo.

La distribución de las donaciones contará con el acompañamiento de autoridades locales, comités de gestión del riesgo, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), el Banco de Alimentos de Bogotá y otras fundaciones aliadas.

Según D1, esta articulación permitirá aprovechar su red de distribución y, al mismo tiempo, el conocimiento territorial de la Fundación Santo Domingo para identificar los lugares que requieren mayor atención.

Christian Bäbler, presidente de D1, aseguró que la compañía considera su presencia en esta emergencia como una responsabilidad con las familias afectadas.

“Nuestros pensamientos y nuestras acciones están hoy con cada una de las familias que enfrentan momentos de dificultad debido a este sismo”, afirmó el directivo.

El presidente de la empresa también señaló que las 1.000 toneladas de ayuda buscan transmitir un mensaje de respaldo a las comunidades afectadas y reiteró la disposición de la compañía para acompañar el proceso de recuperación.

Con esta iniciativa, D1 combina una donación de gran escala con un mecanismo de participación ciudadana que permite a sus clientes aportar directamente a la atención de las familias damnificadas. La campaña estará disponible en la red nacional de tiendas de la compañía, de acuerdo con el anuncio divulgado este 12 de agosto de 2026.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.