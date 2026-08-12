Por: El Espectador

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En la mañana del lunes, Colombia vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente. Según la cobertura de El Espectador, a las 7:34 de la mañana, se registró un sismo cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó. Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó una magnitud preliminar de 6,6, pero luego rectificó: el terremoto alcanzó 7,4 en la escala de Richter. De acuerdo con el SGC, términos como sismo, temblor y terremoto son sinónimos y todos describen la sacudida de la Tierra causada por una liberación súbita de energía interna; ninguna de estas palabras diferencia en gravedad, profundidad o consecuencias.

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El terremoto fue el de mayor magnitud en la última década en Colombia y se sintió no solo en el territorio nacional, sino también en Venezuela, Ecuador y Panamá. En minutos, se divulgaron imágenes de destrucción y testimonios de terror. Ciudades como Pereira y Dosquebradas reportaron el mayor número de muertes y daños, mientras que Chocó, completamente incomunicado, demoró en entregar información. El balance inicial hablaba de 40 fallecidos, aunque con el paso de las horas la cifra aumentó drásticamente. La emergencia también dejó a muchas familias incompletas y a comunidades enteras esperando rescate bajo los escombros.

Las afectaciones materiales fueron evidentes en edificaciones icónicas como la Catedral de Manizales, cuya torre lateral derecha colapsó por primera vez desde su reconstrucción en la década de 1980. La red hospitalaria, centros educativos, acueductos y vías quedaron gravemente dañados, especialmente en las cinco ciudades declaradas en alerta roja: Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia. De acuerdo con reportes oficiales, 181 personas fallecieron, 2.774 resultaron heridas y 195 seguían desaparecidas al cierre del informe.

La respuesta del Estado fue inmediata. El presidente Abelardo de la Espriella declaró la situación de desastre nacional y se activaron ayudas humanitarias nacionales e internacionales. Delegaciones como UNICEF distribuyeron suministros de agua y equipos voluntarios de salud brindaron atención a las víctimas. Se habilitaron puntos de donación en Bogotá y Medellín, se declararon tres días de duelo nacional y se tomaron medidas económicas y logísticas para apoyar a las comunidades afectadas.

El drama es palpable en las víctimas y sobrevivientes: familias destrozadas, casas colapsadas y la esperanza que asoma con cada rescate. Desde distintos sectores, la solidaridad ha sido fundamental para afrontar la catástrofe. Así se vive la emergencia, minuto a minuto, en un país que aún tiembla de dolor y busca levantarse.

¿Cuáles son las cifras oficiales de afectados por el terremoto en Colombia?

Según la información recopilada por El Espectador, hasta el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se registran 181 fallecidos, 2.774 heridos, 195 desaparecidos, más de 20.000 viviendas averiadas, 3.715 viviendas destruidas y 388 municipios con reportes de afectaciones. Estos datos reflejan la magnitud del desastre en pérdidas humanas y materiales.

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclara que los términos “sismo”, “temblor” y “terremoto” no presentan diferencias técnicas: todos se refieren a la sacudida de la superficie terrestre causada por una liberación repentina de energía en el interior del planeta. Estos términos no califican distinto por su fuerza, profundidad o consecuencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.