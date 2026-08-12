Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Colombia enfrenta una de las tragedias más graves de los últimos años tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta las 7:00 a. m. del miércoles 12 de agosto se han recibido 202 cuerpos provenientes de distintas regiones afectadas, de los cuales han sido identificadas 121 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. Las labores de búsqueda y rescate, con apoyo local e internacional, continúan sin pausa en medio del incremento de personas reportadas como desaparecidas bajo los escombros.

Sigue a PULZO en Discover

La magnitud de la emergencia se refleja en los datos oficiales. Según los balances difundidos por El Espectador y autoridades locales, 388 municipios reportan afectaciones, con 20.557 viviendas averiadas y 3.715 destruidas. El colapso de 64 edificios, así como 111 centros de salud y 1.087 establecimientos educativos dañados, han dificultado aún más la atención humanitaria y médica. En ciudades como Buenaventura, el hospital local ha sufrido graves daños, obligando al traslado de neonatos a otros municipios y atendiendo pacientes bajo condiciones precarias como fuertes lluvias, de acuerdo con la secretaria de Salud de ese distrito.

El presidente Abelardo de la Espriella ha declarado la situación de desastre de carácter nacional, lo que habilita la ampliación de respuesta en todo el país. Además, la Cancillería activó un puesto de mando de cooperación internacional para coordinar la llegada y gestión de ayudas extranjeras. Ya han arribado los primeros cargamentos de ayuda humanitaria, incluyendo 19,5 toneladas desde México y 51 toneladas enviadas por El Salvador, mientras Estados Unidos movilizó equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) para apoyar los operativos, según comunicó el Departamento de Estado.

En paralelo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó sobre la posibilidad de reclamar indemnizaciones y gastos funerarios para los familiares de víctimas mortales, facilitando trámites a través de canales digitales y telefónicos. XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional, reportó que aunque se normalizó el servicio en Chocó, siguen existiendo afectaciones en Cauca-Nariño, Caldas-Quindío-Risaralda y Valle.

El Servicio Geológico Colombiano notificó que, tras el primer evento sísmico, se han presentado 130 réplicas, nueve de ellas mayores a magnitud 3,0. La tragedia sigue golpeando especialmente al occidente y eje cafetero, con comunidades aún incomunicadas, derrumbes y daños severos en la infraestructura, mientras el gobierno nacional decretó tres días de duelo por las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia?

El terremoto ha causado graves daños en 388 municipios, con un saldo de 20.557 viviendas averiadas, 3.715 destruidas y 64 edificios colapsados. Además, hay 111 centros de salud y 1.087 establecimientos educativos afectados, lo que ha dificultado la atención a los damnificados. Los daños se extienden también a hospitales, colegios y otras infraestructuras públicas en zonas como Chocó, Buenaventura, Manizales y Pereira, según informes de Medicina Legal y autoridades regionales.

¿Cómo pueden los familiares de las víctimas del terremoto reclamar las indemnizaciones y ayudas?

De acuerdo con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), los familiares de fallecidos pueden reclamar indemnizaciones y gastos funerarios por hasta 750 salarios diarios mínimos legales vigentes. El proceso se gestiona directamente en su plataforma digital, sin necesidad de intermediarios, o a través de líneas telefónicas y correos oficiales proporcionados por la entidad.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.