Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las familias afectadas por el reciente terremoto en Colombia cuentan con respaldo para afrontar uno de los momentos más dolorosos: la despedida de sus seres queridos. Así lo confirmó Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación, quien anunció que varias funerarias del país se sumaron a los esfuerzos de ayuda para quienes perdieron familiares en las zonas más impactadas por la emergencia. La iniciativa cubre tanto a quienes cuentan con seguros o planes exequiales —sistemas que proporcionan respaldo económico y logístico ante fallecimientos— como a quienes no tienen ninguna cobertura. En el primer caso, los beneficiarios recibirán acompañamiento y orientación para agilizar los trámites con Medicina Legal y acceder a la cobertura de sus planes. Para las familias sin protección, las funerarias participantes asumirán directamente los gastos de los servicios funerarios. De esta manera, se busca reducir el impacto económico de la tragedia, permitiendo que las familias se concentren en su duelo, como resaltó Pineda: “Recibimos una ayuda muy especial de las funerarias en Colombia”. Entre las empresas que participan en este programa de apoyo están Capillas de la Fe, Funerales San Vicente y Funerarias del Remanso. Según informó la primera dama, Capillas de la Fe tendrá presencia principalmente en las ciudades de Pereira, Manizales y Cali, mientras que en el departamento de Chocó la asistencia estará a cargo de Funerales San Vicente. Además, se habilitará una línea nacional de contacto para que los afectados puedan gestionar información y acceder a estos servicios en el menor tiempo posible. Pineda subrayó la importancia de este respaldo en un momento en el que el dolor y la incertidumbre se suman a las dificultades económicas. El apoyo de las funerarias representa, en sus palabras, un alivio adicional para los afectados, facilitando el proceso de despedida en circunstancias adversas. Junto a este anunció, la primera dama informó que el Gobierno sigue enviando ayudas humanitarias —como mercados, kits de aseo, utensilios de cocina, colchonetas, almohadas y medicamentos— hacia las regiones más damnificadas. Esta apuesta forma parte de la red nacional de solidaridad, la cual, según Pineda, continúa articulando esfuerzos con alcaldías y gobernaciones para asegurar que las donaciones lleguen efectivamente a quienes más lo requieren.

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¿Qué funerarias ofrecen servicios gratuitos para víctimas del terremoto en Colombia?

Según la información entregada por la primera dama Ana Lucía Pineda, las funerarias que prestan servicios gratuitos para las familias afectadas por el terremoto son Capillas de la Fe, Funerales San Vicente y Funerarias del Remanso, actuando cada una en regiones específicas como Pereira, Manizales, Cali y Chocó.

¿Cómo pueden las familias acceder a la ayuda funeraria tras el terremoto?

De acuerdo con Ana Lucía Pineda, las familias que han perdido seres queridos durante el terremoto podrán solicitar información y acceder a los servicios funerarios habilitados a través de un contacto nacional, facilitando así los trámites necesarios para obtener apoyo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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