Cali continúa enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. Entre las zonas que concentran la atención de los organismos de emergencia está el sector del antiguo motel Molino Rojo, en el sur de la ciudad, donde una estructura quedó seriamente comprometida y podría desplomarse.

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El panorama es especialmente delicado porque una edificación de cuatro pisos del antiguo complejo se vino abajo completamente sobre la autopista Sur. Las toneladas de escombros de esta estructura terminaron afectando también a la construcción contigua, que quedó debilitada y ahora representa un nuevo riesgo para la zona.

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De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Cali, la estructura no ofrecería condiciones para mantenerse en pie y las autoridades evalúan como una de las alternativas su demolición total, puesto que lo que la sostiene son precisamente los escombros del otro edificio.

Para avanzar en esta decisión, la administración municipal busca establecer contacto con el propietario del inmueble y concertar el procedimiento.

Así quedaron el D1 de la autopista y el Motel el Molino. pic.twitter.com/w47OHVQs3X — Max Martinez (Maxlavoz)🎙️⚽☕ (@Maxlavoz) August 10, 2026

Edificio quedó seriamente afectado por el terremoto

La situación en el antiguo motel Molino Rojo evidencia la magnitud de los daños que dejó el movimiento telúrico en Cali. El colapso de una de las edificaciones no solo provocó una gran cantidad de escombros, sino que comprometió la estabilidad de la estructura que permanecía en pie.

Según reportes sobre la emergencia, Cali está entre las ciudades que han registrado algunas de las afectaciones más graves por el terremoto, junto con otras zonas como Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. En la capital del Valle del Cauca también se han reportado daños en diferentes edificaciones y centros asistenciales.

Las autoridades mantienen la atención sobre las estructuras que presentan daños, con el objetivo de evitar nuevos colapsos y proteger tanto a los equipos de emergencia como a las personas que permanecen en sectores cercanos.

Terremoto deja una emergencia que sigue creciendo

La situación de Cali se presenta en medio de una emergencia nacional que todavía está en desarrollo. El terremoto del lunes dejó cientos de víctimas mortales y más de 1.600 personas heridas, mientras los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate en diferentes puntos afectados.

El balance de víctimas ha aumentado desde las primeras horas posteriores al sismo, al tiempo que continúan las labores para establecer el número de personas desaparecidas y determinar la magnitud total de los daños.

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En Cali, mientras tanto, la prioridad está puesta en controlar los riesgos derivados de las edificaciones afectadas. El caso del antiguo motel Molino Rojo es uno de los ejemplos más preocupantes: una estructura ya colapsó y la que permanece en pie podría correr la misma suerte, por lo que las autoridades estudian su demolición antes de que se produzca un nuevo desplome.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.