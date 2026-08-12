Por: Noticiero 90 minutos

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En el sur de Cali, la situación tras el terremoto registrado recientemente se mantiene crítica, especialmente en el barrio Capri, donde un grupo de voluntarios ha solicitado con urgencia a las autoridades y entidades de socorro el envío de maquinaria pesada y personal técnico especializado para apoyar las actividades de remoción de escombros y rescate de personas atrapadas. Según el reporte publicado por Noticiero 90 Minutos, quienes trabajan en la zona han manifestado la necesidad de equipos y operarios para acelerar la búsqueda en uno de los sectores más afectados por el sismo.

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Uno de los voluntarios presentes en el lugar indicó que existe maquinaria parada y, a pesar de los reiterados pedidos a los responsables de la operación, no han recibido soluciones concretas ni respuestas claras que permitan avanzar de manera efectiva en la labor de rescate. "Hay maquinarias paradas y hemos hablado con los encargados. No nos dan ninguna solución, ninguna respuesta. Necesitamos que nos colaboren con una maquinaria o que lleguen operarios", afirmó el voluntario, quien permanece en el sitio donde se registra la emergencia.

Este llamado se tornó particularmente urgente después de que, entre las 4:15 y las 5:00 de la mañana del miércoles 12 de agosto, los equipos que desarrollaban sondeos entre los escombros reportaron que podría haber una persona aún con vida bajo los restos de las viviendas colapsadas. Esta noticia alimentó la esperanza de los rescatistas y aumentó la presión sobre las autoridades, a quienes solicitan la llegada inmediata de recursos adicionales. La premura por contar con maquinaria avanzada y personal capacitado responde a la necesidad de optimizar las operaciones y evitar mayores pérdidas humanas en una zona donde cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

De acuerdo con la fuente consultada, la falta de respuesta y de disposición de equipos adecuados dificulta gravemente el avance en las tareas de salvamento. Mientras tanto, la comunidad y los voluntarios permanecen en el lugar, a la espera de una respuesta efectiva que permita agilizar los procedimientos de búsqueda y rescate en Capri.

¿Por qué los voluntarios en el barrio Capri de Cali piden maquinaria pesada para los rescates?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los voluntarios requieren maquinaria pesada y personal especializado porque la magnitud de los escombros en el barrio Capri dificulta la remoción manual y limita las posibilidades de encontrar con vida a quienes podrían estar atrapados. La falta de equipos adecuados retrasa seriamente los tiempos de rescate y pone en riesgo la vida de posibles sobrevivientes, como se evidenció tras escuchar voces bajo los restos durante la madrugada del 12 de agosto.

¿Qué tipo de apoyo están solicitando los voluntarios a las autoridades en Cali tras el terremoto?

Según la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, los voluntarios han solicitado a las autoridades y organismos de socorro que envíen maquinaria pesada y personal técnico especializado para poder acelerar las labores de búsqueda y rescate. Consideran que la colaboración con equipos apropiados y operarios capacitados es indispensable para poder salvar vidas en los sectores más afectados, debido a que ya han detectado indicios de personas con vida bajo los escombros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.