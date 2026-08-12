Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad del Tolima decidió suspender temporalmente sus actividades académicas, como muestra de apoyo a las personas afectadas por el reciente terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto. Esta medida fue tomada por el Consejo Académico de la universidad después de revisar y analizar las condiciones actuales derivadas de la emergencia. De acuerdo con el anuncio oficial, desde el miércoles 12 hasta el lunes 17 de agosto no se desarrollarán las actividades académicas habituales en la institución.

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Según los directivos de la Universidad, este lapso ha sido denominado ‘Días de la Solidaridad’, con el objetivo de crear un espacio para acompañar y respaldar a quienes han sido impactados por el sismo. El Consejo Académico enfatizó que "este momento nos convoca a acompañarnos, escucharnos y actuar de manera solidaria", destacando la importancia de la unión y el apoyo entre los diversos miembros de la comunidad universitaria durante situaciones de crisis como la vivida recientemente.

Durante estos días de suspensión, la Universidad del Tolima tiene previsto llevar a cabo actividades orientadas a la gestión del riesgo, preparación ante emergencias, manejo de las emociones y escucha activa. Asimismo, se ofrecerán espacios para el diálogo sobre las condiciones de la infraestructura durante una emergencia, buscando brindar herramientas prácticas a estudiantes, docentes, funcionarios, graduados y demás integrantes de la institución. El propósito principal de estas iniciativas consiste en fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria para enfrentar las posibles consecuencias del terremoto y atender cualquier inquietud que surja respecto a la situación actual.

De manera complementaria, la Universidad ha anunciado la disposición de acompañamiento psicosocial y emocional, además de la identificación activa de personas que, en el interior de la comunidad, puedan requerir ayuda específica. Como parte del despliegue de apoyo, la institución habilitó dos líneas telefónicas para identificar a los afectados y coordinar la entrega de ayudas: el número 318 760 3336 para el Tolima y el 317 422 3912 para los Centros de Atención Tutorial.

En su comunicado final, la Universidad del Tolima hizo un llamado a que la comunidad universitaria convierta la solidaridad en acciones concretas, invitando a todos sus integrantes a acompañar a quienes están afrontando las secuelas del terremoto.

¿Por qué la Universidad del Tolima suspendió sus actividades académicas tras el terremoto?

La Universidad del Tolima suspendió temporalmente sus actividades académicas como muestra de apoyo solidario hacia las personas afectadas por el sismo del 10 de agosto. La decisión fue adoptada por el Consejo Académico, que valoró la importancia de brindar un espacio de acompañamiento y enfocar esfuerzos en la atención emocional y la preparación ante emergencias dentro de la comunidad universitaria.

¿Qué tipo de ayuda ofrece la Universidad del Tolima a su comunidad ante la emergencia por el terremoto?

La Universidad del Tolima brinda acompañamiento psicosocial y emocional, realiza actividades de gestión del riesgo y facilita canales para la identificación y apoyo a las personas damnificadas. Además, ha habilitado líneas telefónicas específicas para coordinar la entrega de ayudas y resolver inquietudes relacionadas con la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.