Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno liderado por Abelardo De La Espriella adelantó un bombardeo en la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, como parte de las acciones militares contra estructuras armadas ilegales presentes en esa zona del país. Según la información proporcionada, el operativo tuvo lugar durante la noche del lunes 10 de agosto en la zona rural de El Tarra, especialmente en los alrededores de la vereda El Sinaí. Tras la acción militar, las autoridades locales y los organismos de control se desplazaron hasta el lugar con el fin de conocer los resultados del operativo y comprobar cuáles han sido las consecuencias para la población civil.

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La Defensoría del Pueblo, según su propia confirmación, se encuentra desarrollando labores de verificación tanto en El Tarra como en San Calixto. Estas actividades de control surgieron a raíz de reportes recibidos donde se advertía sobre posibles afectaciones tras el bombardeo. Los funcionarios de la entidad llegaron hasta esas localidades para inspeccionar los hechos y establecer si existen afectaciones directas a los derechos de los habitantes.

Durante las primeras diligencias adelantadas en el territorio, las autoridades identificaron a tres personas que resultaron heridas como fruto del operativo militar. Entre los afectados se encuentra una mujer campesina de 44 años. De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, estas tres personas habrían sufrido lesiones durante el bombardeo. Después de ser ubicadas, fueron acompañadas por líderes sociales hasta un lugar seguro para que pudieran recibir atención médica.

De forma adicional, los organismos de control verifican la existencia de un posible desplazamiento de habitantes en dirección hacia la cabecera municipal de El Tarra. Esta situación surgió tras lo ocurrido en la zona rural, generando preocupación sobre las repercusiones humanitarias a raíz de la intervención militar.

Las autoridades continúan con las verificaciones y el seguimiento a la situación, en coordinación con organizaciones sociales y comunitarias en la región, con el fin de esclarecer completamente los hechos e identificar las necesidades de la población afectada.

¿Quiénes fueron los heridos durante el bombardeo en El Tarra, Catatumbo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, tras la acción militar en la zona rural de El Tarra fueron ubicadas tres personas heridas, dentro de las cuales se destaca una mujer campesina de 44 años. Estas personas habrían resultado lesionadas como consecuencia del bombardeo y posteriormente recibieron acompañamiento de líderes sociales para su atención médica.

¿Por qué se desplazaron habitantes hacia el casco urbano de El Tarra tras el operativo?

Organismos de control, según la información oficial, se encuentran verificando si se presentó un desplazamiento de habitantes después del bombardeo en la vereda El Sinaí. Este movimiento de personas hacia la cabecera municipal de El Tarra responde a la preocupación y las posibles afectaciones derivadas del operativo militar en la zona rural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.