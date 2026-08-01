Por: El Espectador

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Luego del reciente ataque terrorista en Cúcuta, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln), las autoridades locales y nacionales tomaron nuevas medidas para proteger la ciudad y el departamento de Norte de Santander. Este atentado, ocurrido en la madrugada del 1 de agosto con la explosión de un carro bomba, dejó 14 personas heridas, entre ellas 11 policías y tres civiles, y causó la muerte de un perro de la Policía, según informó El Espectador. El ataque también provocó daños en viviendas cercanas y la suspensión temporal de las actividades en la central de abastos del sector de Cenabastos.

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En respuesta a este hecho, las autoridades convocaron de inmediato un consejo de seguridad encabezado por el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto. En ese espacio, se anunciaron decisiones clave, como el fortalecimiento del Plan Candado en Cúcuta y su área metropolitana, un despliegue conjunto de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para asegurar no solo la seguridad en general, sino también el desarrollo de las festividades de las Ferias de Cúcuta 2026. Para esto, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental de carácter diario, que revisará de manera constante reportes de inteligencia y la información brindada por la ciudadanía.

Adicional a estas estrategias, el general López Barreto señaló que se intensificarán las operaciones militares en el departamento, con el apoyo de vigilancia y observación aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Otro refuerzo incluye el despliegue de siete pelotones adicionales, sumando cerca de 250 soldados con unidades blindadas y motorizadas, además de tecnologías como drones para anticipar y evitar nuevas amenazas. Estas medidas, precisó, estarán en vigor hasta el 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Por su parte, la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, confirmó la existencia de una recompensa de hasta 350 millones de pesos colombianos para quien ofrezca información que facilite la identificación y captura de los responsables del ataque. Además, sostuvo que “en Norte de Santander no hay cese al fuego. Frente a estas estructuras criminales, la respuesta del Estado será contundente, decidida y sin miedo”.

El alcalde Jorge Enrique Acevedo anunció restricciones adicionales, incluyendo la restricción de parrillero y prohibición de vehículos de carga pesada alrededor del estadio durante el Superconcierto de las Ferias, así como nuevas limitaciones a la circulación de motocicletas y vehículos pesados entre el 6 y el 7 de agosto, junto con una jornada de día sin carro en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Plan Candado implementado en Cúcuta tras el atentado?

El Plan Candado es una estrategia utilizada por las autoridades de Cúcuta y su área metropolitana para fortalecer el control y vigilancia en puntos críticos de la ciudad de manera coordinada entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Tras el atentado atribuido al Eln, este plan busca garantizar la seguridad de los ciudadanos, evitar nuevos ataques y asegurar el desarrollo normal de eventos públicos.

¿Qué medidas extraordinarias fueron tomadas por el Consejo de Seguridad en Cúcuta?

De acuerdo con El Espectador, el Consejo de Seguridad extraordinario determinó reforzar tanto la presencia policial y militar como los controles en Cúcuta y Norte de Santander. Entre las acciones centrales están el despliegue de 250 soldados adicionales, la implementación diaria de un Puesto de Mando Unificado, la intensificación de operaciones militares y el uso de tecnología de drones e inteligencia; además, se establecieron restricciones a la movilidad y la oferta de recompensa para identificar y capturar a los responsables del ataque.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.