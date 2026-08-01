Por: El Espectador

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Este 6 de agosto se cumple el cierre de los primeros cuatro años de un gobierno de izquierda en Colombia, bajo la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego. El actual presidente, en el poder durante 1.460 días, ha guiado el país con una narrativa centrada en reducir las desigualdades sociales, recuperar los derechos de los sectores populares y liderar el ambicioso propósito de transformar a Colombia en “la potencia mundial de la vida”, según recogen sus frecuentes alocuciones públicas. Sin embargo, estas apuestas han estado acompañadas por un ambiente político tenso y una fuerte polarización, factores que han marcado su gobernabilidad y que serán fundamentales para entender el giro político que se está dando hacia la derecha, con la inminente llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

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Durante el mandato de Petro, de acuerdo con los hechos reportados en el texto, se presentaron numerosos episodios de confrontación con la institucionalidad. Muchos analistas han señalado que esta constante tensión institucional impactó de forma significativa en la economía y en la dinámica social de varias regiones del país. A la par, la ejecución de políticas consideradas fallidas por algunos sectores y el tono radicalizado adoptado en distintos discursos contribuyeron a intensificar la polarización. El contexto que deja el gobierno saliente aparece así marcado tanto por las propuestas de transformación social como por el desencuentro con otras ramas del poder y con sectores políticos que le adversaron a lo largo de toda su gestión.

Un contraste notorio se refleja al comparar el inicio y el cierre del mandato. En su discurso de victoria, Petro estuvo rodeado por figuras como la vicepresidenta Francia Márquez, su esposa Verónica Alcocer y sus hijas, en medio de un respaldo masivo el 19 de junio del 2022 en el Movistar Arena de Bogotá. No obstante, la salida de Petro de la Casa de Nariño se produce en condiciones muy distintas: rodeado solamente de su círculo más cercano, en un ambiente de reserva y enfrentando acusaciones de corrupción y conflictos judiciales que involucran incluso a personas que estuvieron cerca del poder y detentaron cargos relevantes en su administración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales características del gobierno de Gustavo Petro en Colombia?

El gobierno de Gustavo Petro se caracterizó por un enfoque en el cierre de brechas sociales y la promoción de una agenda para que Colombia se consolide como “la potencia mundial de la vida”. Este mandato también estuvo marcado por frecuentes enfrentamientos con la institucionalidad, políticas que no lograron los resultados esperados y un discurso radical que profundizó la polarización política, lo cual ha sido determinante en el retorno de fuerzas de derecha al poder.

¿Cómo fue la transición del poder de Gustavo Petro hacia Abelardo de la Espriella?

La transición del poder mostró un marcado contraste: mientras que Petro inició su mandato rodeado de un amplio grupo de aliados, figuras cercanas y respaldo popular, su salida ocurre en un clima de mayor aislamiento, envuelto en controversias judiciales y escándalos de corrupción que afectarían incluso a exintegrantes de su equipo más próximo, según reporta el artículo.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.