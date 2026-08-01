Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Primera Línea del Metro de Bogotá, considerada una de las obras de infraestructura más importantes del país, enfrenta una reciente controversia judicial que involucra a directivos de China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHECC), empresa integrante del consorcio constructor. Según reveló la Revista Semana, el abogado Julián Quintana, en representación de la Unión Temporal Metrobuild, presentó una denuncia ante la Fiscalía el pasado 28 de julio en la que se señala a dos directivos de CHECC, Wang Chuang y un directivo identificado como Yang, por presuntamente solicitar COP 60 millones en efectivo a un subcontratista a cambio de autorizar el pago de una factura relacionada con la construcción del viaducto de la Línea 1.

Sigue a PULZO en Discover

El Espectador, que tuvo acceso al documento, indica que la denuncia fue radicada por Quintana, quien solicita que los presuntos implicados sean investigados por delitos de concusión o, de manera subsidiaria, extorsión. La denuncia aún no corresponde a un fallo judicial y corresponde a hechos que la Fiscalía debe esclarecer tras la valoración de las pruebas aportadas.

Metrobuild, subcontratista encargado de fabricar vigas tipo “U” y obras de subestructura desde 2023, sostiene en su denuncia que sus contratos con CHECC superan COP 32.000 millones. Los pagos, hechos por cortes mensuales, dependían de la aprobación final del gerente general de proyectos. En abril, al indagar por la demora en la firma de Wang Chuang sobre un pago entre COP 1.000 y COP 1.200 millones, uno de los directivos de CHECC, siempre según Metrobuild, habría solicitado COP 60 millones en efectivo como condición para avanzar el proceso.

Según la denuncia y una pieza audiovisual registrada por Metrobuild y revelada por Semana, la entrega del dinero habría ocurrido el 18 de abril en oficinas de CHECC, donde Yang contó el efectivo y firmó un recibo manuscrito. Además, los denunciantes afirman disponer de un audio donde también quedó constancia de lo sucedido. Metrobuild agrega que CHECC mantiene alrededor de COP 2.500 millones retenidos, correspondientes a garantías y trabajos realizados, sin que hayan recibido explicación formal.

Frente al caso, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó a Revista Semana que presentó denuncia penal y rechazó cualquier acto que amenace la transparencia. Aclaró que la presunta exigencia sería entre empresas privadas y los recursos involucrados serían dineros privados, sin afectar el avance de la obra, la cual supera el 80 %. Finalmente, la EMB reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración con la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué denuncian a directivos de CHECC en la construcción del Metro de Bogotá?

La denuncia presentada por la Unión Temporal Metrobuild señala a directivos de CHECC por la presunta exigencia de COP 60 millones en efectivo como condición para autorizar el pago de una factura. Según la documentación radicada ante la Fiscalía y consultada por medios como El Espectador y Revista Semana, el hecho habría ocurrido en el contexto de contratos de subcontratación para la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, y todavía debe ser esclarecido judicialmente.

¿El presunto caso de corrupción afecta el avance de la obra del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, si bien la denuncia presentó inquietudes sobre posibles actos de corrupción entre privados, el desarrollo técnico y financiero de la Línea 1 no se encuentra comprometido. La EMB aseguró que ha cumplido los pagos previstos y que el avance de la obra supera el 80 %, así como que los recursos presuntamente implicados no son públicos, por lo que la ejecución del proyecto continúa bajo los controles previstos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.