Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Himno Nacional de Colombia, pieza fundamental de la identidad nacional, cuenta con un rico trasfondo que abarca varias décadas de búsqueda y cambios en torno a la composición de un canto que representara a toda la nación. Su estructura, de acuerdo con la información publicada por El Diario y recopilada por Rodrigo Llano Isaza, consta de un coro y once estrofas, de las cuales tres han generado debates en distintos momentos de la historia por cuestiones puntuales de veracidad geográfica e histórica. Por ejemplo, se ha cuestionado una estrofa por referirse a una batalla en el río Pienta que pasa por Charalá, otra porque menciona a los centauros descendiendo a los llanos –cuando históricamente estos ascendieron– y una tercera que omite de manera considerada al general Francisco de Paula Santander.

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El proceso de consolidación del himno nacional no fue inmediato. La primera manifestación de esta idea fue el “Amor Patrio”, texto escrito en 1810 por Manuel de Bernardo Álvarez, entonces presidente de Cundinamarca. Posteriormente, en 1815, José María Salazar creó la “Canción nacional”, reconocida como el primer himno propiamente dicho, publicado en el periódico Argos de la Nueva Granada. A lo largo del siglo XIX, Colombia tuvo diferentes cantos nacionales, como las contradanzas ‘La Vencedora’ y ‘La Libertadora’ en 1819, y canciones como la de Santiago Pérez con música de Henry Price, o la ‘Oda al 20 de julio’ de José Caicedo Rojas junto a José Joaquín Guarín, en 1847 y 1849 respectivamente.

El himno que actualmente representa a Colombia surge en 1850, cuando Rafael Wenceslao Núñez Moledo escribe un “himno patriótico” dedicado inicialmente a Cartagena y musicalizado por el italiano Oreste Sindici. Fue por intervención de José Domingo Torres y mediante la ley 33 del 18 de octubre de 1920, que se adopta oficialmente como himno nacional de la República de Colombia. Diversas comunidades han propuesto cambios en algunas estrofas, aunque no han prosperado formalmente.

Se resalta también la figura de José María Salazar como uno de los primeros autores en enaltecer el sentimiento nacional a través de la poesía y la música, según reseñas recuperadas en medios como El Conductor. A partir de esta trayectoria, el himno nacional se consolidó como símbolo de unidad y orgullo, abriendo, como se afirma en las fuentes citadas, “la escena de los combates” y fortaleciendo el sentimiento patrio frente a la opresión histórica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las estrofas del himno nacional de Colombia que han sido cuestionadas?

Tres de las once estrofas del himno nacional han sido objeto de críticas. Una porque la batalla a la que se refiere ocurrió en el río Pienta, que pasa por Charalá; otra por mencionar el descenso de los centauros a los llanos, cuando históricamente fue un ascenso; y la tercera por apartar de forma injusta la figura del general Francisco de Paula Santander. Estas inquietudes han motivado propuestas de modificación por parte de diferentes comunidades, aunque el himno se mantiene sin cambios oficiales, según El Diario.

¿Cómo fue el proceso de creación del himno nacional de Colombia?

El proceso fue progresivo, comenzando con el “Amor Patrio” en 1810, seguido de la “Canción nacional” en 1815 y varias composiciones posteriores que sirvieron como himnos provisionales. La versión actual surgió en 1850, creada por Rafael Wenceslao Núñez Moledo y musicalizada por Oreste Sindici; adquirió reconocimiento oficial en 1920 gracias a la ley 33, tras la gestión de José Domingo Torres, según El Diario y los registros históricos citados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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