Por: El Espectador

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Rosalba Pérez lleva más de tres décadas dedicando su vida a vender comida en el barrio Getsemaní, Cartagena. Su puesto, llamado “Donde Rochy”, se ha convertido en un punto de referencia para residentes y visitantes de la Plaza de la Santísima Trinidad. A sus casi 60 años, ese pequeño negocio le ha permitido mantener su sustento diario. La labor de Rosalba ha sido tan constante en el tiempo que incluso el párroco de la iglesia de la plaza, la Santísima Trinidad, le otorgó un certificado reconociéndola como una de las vendedoras informales originales del sector. Sin embargo, la tranquilidad que le ofrecía esta esquina terminó abruptamente cuando la Alcaldía de Cartagena decidió desalojarla.

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De acuerdo con Rosalba, el argumento de las autoridades fue la “recuperación del espacio público”. Para ella, la medida no solo la sacó del área donde ha trabajado por 32 años, sino que sintió que sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital fueron vulnerados. El impacto del desalojo fue tal que decidió no quedarse en silencio y llevó el caso ante la Corte Constitucional. Tras revisar el caso y analizar los antecedentes, la Corte le dio la razón a Rosalba, asegurando que la decisión de la administración local debía ser revocada.

La historia de Rosalba no es reciente. Desde los inicios del negocio, ella ha estado al frente del puesto, aunque oficialmente figura como propiedad de su madre. Este hecho se remonta a un censo realizado por el Distrito de Cartagena, enfocado en organizar y reconocer a los vendedores informales que forman parte esencial de la economía local. Durante ese proceso, la madre de Rosalba fue inscrita en el Registro Único de Vendedores Informales (RUV), herramienta implementada para llevar un control de quienes trabajan en las calles bajo la modalidad de informalidad.

Pese a que en documentos el comercio aparecía a nombre de su madre, en la práctica ha sido Rosalba quien con dedicación lo ha atendido durante todos estos años. Además, su liderazgo la llevó a ser una de las fundadoras de la Asociación de Vendedores de la Plaza de la Trinidad, desde el 10 de diciembre de 2010. Para Rosalba, ese hecho fortalece su sentido de pertenencia, la participación activa y la legitimidad como vendedora informal reconocida en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Constitucional apoyó a Rosalba Pérez frente a la Alcaldía de Cartagena?

La Corte Constitucional respaldó a Rosalba Pérez porque consideró que la acción de desalojo impulsada por la administración local vulneró sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital. Tras analizar el caso presentado por Rosalba, el alto tribunal concluyó que la decisión de la Alcaldía debía ser revertida, permitiéndole continuar con su actividad económica informal en el lugar donde ha trabajado durante décadas.

¿Qué es el Registro Único de Vendedores Informales (RUV) y para qué sirve?

El Registro Único de Vendedores Informales (RUV) es una herramienta utilizada por las autoridades de Cartagena para identificar, organizar y reconocer a las personas que trabajan en la economía informal, como vendedores ambulantes o de plazas públicas. El registro permite darles mayor legitimidad y acceso a procesos de organización y participación dentro de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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