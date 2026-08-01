Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las cifras recientes entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran un panorama preocupante para Ibagué en materia de empleo. Entre abril y junio de 2026, la capital del Tolima registró una tasa de desempleo del 12,8 %, ubicándose en la tercera posición entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas evaluadas en Colombia. Según el informe del DANE, este resultado ubica a Ibagué como una de las urbes con mayores retos de empleabilidad, a pesar de que otras regiones experimentaron señales de recuperación en el mismo periodo.

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El informe destaca que solo Quibdó y Cartagena superan a Ibagué en niveles de desocupación. En concreto, Quibdó encabeza el ranking nacional con una tasa de desempleo del 23,3 %, mientras que Cartagena se sitúa en segundo lugar con 13,2 %. Detrás de Ibagué aparecen ciudades como Riohacha (11,8 %), Sincelejo (11,7 %), Tunja (11,6 %) y Montería (11,3 %). Estos números reflejan una marcada brecha entre la capital tolimense y otras ciudades colombianas cuyo desempleo se mantiene por debajo del 10 %.

En el polo opuesto se encuentran las ciudades con los mejores indicadores de empleo de acuerdo con el DANE. Medellín y su área metropolitana tienen la tasa de desempleo más baja del país con un 7,1 %, seguidas muy de cerca por Pereira y su área metropolitana (7,2 %) y Villavicencio (7,9 %). Esta diferencia, que supera los cinco puntos porcentuales respecto a Ibagué, pone de relieve la disparidad en el acceso a oportunidades laborales y la dificultad de algunas urbes para dinamizar el mercado laboral.

El contexto nacional, por otra parte, presenta señales de leve mejoría. En el conjunto de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo se ubicó en 8,4 %, una ligera reducción respecto al 8,7 % registrado en el mismo trimestre del año anterior. Así mismo, la tasa de ocupación nacional creció marginalmente de 60,5 % a 60,7 %, mientras la tasa global de participación —indicador que mide la proporción de personas activas económicamente— se ubicó en 66,2 %. Sin embargo, estos avances generales no logran revertir la situación de Ibagué, que sigue rezagada respecto al promedio nacional y enfrenta una necesidad urgente de fortalecer la oferta de empleo formal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la tasa de desempleo en Ibagué es más alta que en otras ciudades según el DANE?

De acuerdo con las cifras del DANE, Ibagué figura en el tercer puesto de mayor desempleo entre las ciudades y áreas metropolitanas de Colombia, solo superada por Quibdó y Cartagena durante el trimestre de abril a junio de 2026. Aunque el informe no detalla las causas específicas para esta situación, indica que, mientras varias regiones evidencian recuperación en el empleo, Ibagué enfrenta persistentes problemas para reducir el número de personas sin trabajo, ubicándose por encima del promedio nacional y detrás de regiones con mercados laborales más activos.

¿Cuáles son las ciudades de Colombia con menor desempleo en 2026 según el DANE?

Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las ciudades con menor tasa de desempleo entre abril y junio de 2026 son Medellín y su área metropolitana con 7,1 %, seguidas de Pereira y su área metropolitana con 7,2 % y Villavicencio con 7,9 %. Estos territorios muestran un mercado laboral más dinámico y condiciones favorables para la generación de puestos de trabajo, contrastando con los altos índices reportados en ciudades como Ibagué, Cartagena y Quibdó.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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