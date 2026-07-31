Por: EL PILON SA

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la tasa de desempleo en Colombia para junio fue de 8,3 %, lo que indica una disminución de 0,5 % respecto al mismo mes del año anterior. Este dato ofrece señales de recuperación en el mercado laboral nacional. Sin embargo, el comportamiento de Valledupar muestra matices distintos: la capital del Cesar registró una tasa de desempleo de 9,7 % en junio, evidenciando un aumento de 1,6 % en comparación con junio de 2025. No obstante, se resalta que esta cifra permanece dentro del rango de un solo dígito, lo que, aunque superior a la media nacional, es visto como aspecto positivo en contraste con otras urbes con cifras de dos dígitos.

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En términos concretos, esa tasa implica que alrededor de 21.626 personas en edad de trabajar se encuentran actualmente buscando empleo en Valledupar sin conseguir oportunidades laborales. La situación refleja las dificultades del contexto económico local, donde el número de ciudadanos en busca de empleo sigue siendo considerable.

Por otro lado, la informalidad laboral es uno de los retos más grandes de la ciudad. De acuerdo con el DANE, la tasa de informalidad en Valledupar es muy alta, alcanzando el 60,7 %. Aunque este indicador registra una reducción de 2,9 % durante los últimos 12 meses, el fenómeno sigue afectando a una gran parte de los ocupados. De los 205.891 habitantes que tienen empleo en Valledupar, 124.976 personas trabajan en condiciones informales, es decir, sin acceso a beneficios legales o seguridad social, lo que limita su estabilidad económica y la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

El informe del DANE también precisa cuáles son los sectores con mayor impacto en la generación de empleo. El comercio y la reparación de vehículos es la principal fuente laboral del municipio, con 45.507 personas empleadas. Le sigue el bloque conformado por administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, que aporta 38.388 empleos. Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios suman 25.000 puestos, mientras que sectores como transporte y almacenamiento emplean a 20.138 personas, y la construcción reporta 16.959 trabajadores activos. Por el contrario, ramas como la explotación de minas y canteras, junto a las actividades inmobiliarias, apenas reúnen 1.000 trabajadores cada una, demostrando su menor incidencia en la dinámica laboral local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la principal causa de la alta informalidad laboral en Valledupar?

Según datos del DANE, la informalidad en Valledupar es una de las más elevadas del país, afectando al 60,7 % de los trabajadores ocupados. Esta cifra, aunque se ha reducido en el último año, evidencia que buena parte de los empleos se encuentran fuera de la formalidad legal, implicando la ausencia de beneficios como seguridad social y prestaciones, lo que limita las garantías laborales.

¿Cuáles son los sectores que más generan empleo en Valledupar según el DANE?

El DANE señala que el sector de comercio y reparación de vehículos lidera la creación de empleo en Valledupar, seguido por la administración pública, defensa, educación y la atención de la salud humana, además de las actividades artísticas y recreativas. Estos sectores son actualmente los mayores dinamizadores del empleo local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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