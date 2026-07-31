Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El acto de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, pautado para el próximo 7 de agosto y que tendrá lugar en la ciudad de Cali, marca el inicio de un nuevo ciclo político en Colombia. De la Espriella llegará acompañado por la mayoría del Congreso y las figuras clave que lo asistirán en el gobierno durante los próximos cuatro años. El presidente electo ha ejecutado gran parte de la conformación de su equipo ministerial, designando ya a 17 de los 18 ministros que conformarán el gabinete, según información de El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

En ese sentido, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, será la mano derecha de De la Espriella. Para el Ministerio del Interior fue escogido Rodrigo Lara, mientras que Miguel Gómez estará a cargo de Hacienda. Jorge Mora, general retirado, asumirá la cartera de Defensa, y la justicia quedará en manos de Iván Cancino. Los demás nombramientos son: Mauricio Gómez en Comercio, Viviane Morales en Educación, Elsa Noguera en Transporte, Fabio Arjona en Ambiente, Juliana Gutiérrez en Deporte, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Omar Bula en Exteriores, Indalecio Dangond en Agricultura, María Arboleda en Minas, Alexandra Falla en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Paola Holguín en Cultura, Natalia López en Trabajo, y Ana María Vesga en Salud. Resta por nombrar solo a la ministra de las Ciencias, cargo reservado por ley para una mujer, en cumplimiento de la cuota de género establecida en la Ley 2424 de 2024.

Junto a las carteras ministeriales, el equipo presidencial se complementa con Carlos Ríos como secretario general de Presidencia, Valeria Lafaurie como consejera para las regiones, Nicolás Gómez como jefe de despacho y María Fernanda Sandoval como directora de comunicaciones. Adicionalmente, en el empalme regional de Cundinamarca se anunciaron otros nombramientos: Sandra Bessudo dirigirá Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe encabezará la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta liderará el Fondo Nacional del Ahorro. Se especula que Lina Garrido, excongresista, asumirá la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario y el Impuesto de Industria y Comercio, aunque aún no está confirmado.

De acuerdo con El Espectador, esta fase de designaciones refleja la estrategia del mandatario electo para consolidar un gabinete diverso y con presencia en distintas áreas clave para el país, en cumplimiento de los requisitos legales de equidad de género e inclusión regional.

¿Quiénes integran el gabinete de Abelardo de la Espriella para el nuevo periodo presidencial?

El gabinete de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con lo publicado por El Espectador, incluye a 17 ministros ya confirmados en carteras como Interior, Hacienda, Defensa, Justicia, Comercio, Educación, Transporte, Ambiente, Deporte, Vivienda, Exteriores, Agricultura, Minas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Cultura, Trabajo y Salud. El único cargo pendiente por definir corresponde al Ministerio de Ciencias, que debe ser ocupado por una mujer según la Ley 2424 de 2024.

¿Qué es la Ley 2424 de 2024 y cómo afecta la composición del gabinete presidencial?

La Ley 2424 de 2024 establece la obligación de cumplir con una cuota de género dentro del gabinete ministerial, lo que significa que debe haber representación equitativa de mujeres en el equipo de ministros. Por ello, el presidente electo aún debe nombrar a una mujer para el Ministerio de Ciencias, garantizando así el cumplimiento de esta regulación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.