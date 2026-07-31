Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella, quien asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto, ya ha definido casi en su totalidad los nombres que lo acompañarán en el gobierno durante los próximos cuatro años. Según El Espectador, la ceremonia de posesión tendrá lugar en Cali, Valle del Cauca, y estará marcada por la presencia mayoritaria del Congreso, así como de quienes conformarán el equipo más cercano al mandatario entrante. Hasta el momento, De la Espriella ha designado a 17 de los 18 ministros que conformarán su gabinete, reservando solo la cartera de Ciencias, la cual, de acuerdo con la Ley 2424 de 2024, será dirigida por una mujer, cumpliendo así con la cuota de género establecida.

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Entre los nombramientos más relevantes se encuentran figuras reconocidas que asumirán ministerios clave. Rodrigo Lara encabezará la cartera del Interior, mientras que Miguel Gómez será el responsable de Hacienda. El general (retirado) Jorge Mora ocupará el Ministerio de Defensa y en Justicia estará Iván Cancino. El gabinete incluye también a Mauricio Gómez en Comercio, Viviane Morales en Educación, Elsa Noguera en Transporte y Fabio Arjona en Ambiente. Juliana Gutiérrez ha sido seleccionada para Deporte, Jaime Andrés Beltrán liderará Vivienda, Omar Bula manejará Exteriores e Indalecio Dangond estará al frente de Agricultura. Los ministerios de Minas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Cultura, Trabajo y Salud serán dirigidos respectivamente por María Arboleda, Alexandra Falla, Paola Holguín, Natalia López y Ana María Vesga.

Al grupo se suman cargos estratégicos en la Presidencia. Carlos Ríos será el secretario general, Valeria Lafaurie estará a cargo de la Consejería para las Regiones, Nicolás Gómez será jefe de despacho y María Fernanda Sandoval ejercerá como directora de comunicaciones. A estos nombramientos se suman nuevos responsables que se conocieron durante el empalme regional en Cundinamarca: Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe en la Agencia Nacional de Infraestructura, y Marco Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Según El Espectador, también se especula sobre la posible llegada de Lina Garrido, excongresista, al Instituto Colombiano Agropecuario y al Impuesto de Industria y Comercio.

De esta manera, De la Espriella avanza en consolidar un gabinete diverso y técnico, a días de asumir la presidencia, en donde aún el último nombre femenino para el Ministerio de Ciencias está pendiente.

¿Quiénes son los nuevos ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya ha nombrado a 17 de los 18 ministros de su próximo gabinete. Entre los designados figuran Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), el general (r) Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), Mauricio Gómez (Comercio), Viviane Morales (Educación), Elsa Noguera (Transporte), Fabio Arjona (Ambiente), Juliana Gutiérrez (Deporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Omar Bula (Exteriores), Indalecio Dangond (Agricultura), María Arboleda (Minas), Alexandra Falla (TIC), Paola Holguín (Cultura), Natalia López (Trabajo) y Ana María Vesga (Salud), quedando pendiente el nombramiento en Ciencias.

¿Por qué la Ley 2424 de 2024 exige una cuota de género para el Ministerio de Ciencias?

La Ley 2424 de 2024 establece que el Ministerio de Ciencias debe ser ocupado por una mujer, en cumplimiento de la cuota de género que promueve la participación equitativa de mujeres en cargos de alto nivel del Estado. Así, el gabinete del presidente entrante debe asegurar este requisito antes de consolidar la totalidad de sus ministros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.