Por: El Espectador

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El país se prepara para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, ubicada en el departamento de Valle del Cauca. De acuerdo con lo publicado por El Espectador, este evento reunirá a la mayoría de los miembros del Congreso, así como al equipo cercano que acompañará al nuevo mandatario durante su periodo de gobierno, el cual se extenderá por cuatro años. De la Espriella ya ha definido casi toda su nómina ministerial, nombrando a 17 de los 18 funcionarios que estarán al frente de las carteras clave del Ejecutivo.

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Entre los nombramientos principales sobresale el del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien será la mano derecha del nuevo presidente. En el gabinete, las diferentes áreas estarán a cargo de figuras como Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general retirado Jorge Mora en Defensa, e Iván Cancino en Justicia. Los ministerios de Comercio, Educación, Transporte, Ambiente, Deporte, Vivienda, Exteriores, Agricultura, Minas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Cultura, Trabajo y Salud también cuentan con titulares designados, siendo la última en ser nombrada Ana María Vesga como ministra de Salud.

El gabinete aún tiene una vacante, puesto que queda por anunciar quién asumirá la cartera de las Ciencias, y la futura ministra deberá ser mujer, cumpliendo lo estipulado por la Ley 2424 de 2024 sobre igualdad de género en altos cargos. Además de los nombres para los ministerios, también se conocieron varios cargos en la Presidencia: Carlos Ríos será el secretario general, Valeria Lafaurie consejera para las regiones, Nicolás Gómez jefe de despacho y María Fernanda Sandoval directora de comunicaciones.

En el contexto regional, los relevos administrativos en Cundinamarca han sacado a la luz nuevas designaciones: Sandra Bessudo liderará Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe estará al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta presidirá el Fondo Nacional del Ahorro. También circulan rumores sobre la llegada de la excongresista Lina Garrido al Instituto Colombiano Agropecuario y al manejo del Impuesto de Industria y Comercio, aunque aún no hay confirmación oficial. Toda esta información fue destacada por El Espectador, uno de los diarios más reconocidos del país.

¿Cuáles son los nombres confirmados para los ministerios en el nuevo gabinete de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, Abelardo de la Espriella ya designó a 17 de los 18 ministros para su gabinete, entre quienes se destacan Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), y Ana María Vesga (Salud), entre otros. Solo resta por definir quién será la ministra de las Ciencias.

¿Qué establece la Ley 2424 de 2024 sobre la cuota de género en el gabinete ministerial?

Según lo mencionado por El Espectador, la Ley 2424 de 2024 exige una cuota de género, lo que implica que la última vacante en el gabinete, correspondiente al ministerio de las Ciencias, deberá ser ocupada por una mujer para cumplir este mandato legal en cuanto a la igualdad de oportunidades en cargos administrativos de alto nivel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.