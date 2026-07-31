Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La investigación sobre el feminicidio de María Camila Potosí, de apenas 21 años, sigue arrojando detalles estremecedores que refuerzan la hipótesis de que este crimen fue planeado con precisión. De acuerdo con lo informado durante un consejo de seguridad en Cali, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, afirmó que hasta el momento han sido capturadas cinco personas, cada una con un rol específico en el asalto que culminó en la muerte de María Camila y de su recién nacida, Alahia.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el primer paso habría sido ganar la confianza de la víctima. Alias ‘Yulieth’, la principal sospechosa, se habría acercado a María Camila con el propósito de formar un vínculo cercano. El general Rincón explicó que ‘Yulieth’ inició visitas frecuentes y la llevaba a distintos lugares. Tras forjar esta relación de confianza, logró convencerla de trasladarse hacia el sector de Meléndez, donde empezó la ejecución del plan criminal.

Según la investigación policial, una vez María Camila acompañó a ‘Yulieth’, otras personas ya estaban involucradas en la acción. El 16 de julio, día en que Potosí fue reportada como desaparecida, alias ‘Nixon’ habría coordinado el secuestro, mientras alias ‘Yulieth’ la llevó hasta el corregimiento de La Buitrera, en una zona rural de Cali. Los alias ‘Edwin’ y ‘Kevin’ también habrían tenido un papel activo en la ejecución del crimen.

Cuatro días después, el 20 de julio, alias ‘Juan José’ supuestamente transportó el cuerpo de María Camila a las inmediaciones del río Meléndez, donde las autoridades finalmente hicieron el hallazgo.

Las líneas de investigación siguen abiertas. Aunque el móvil definitivo no ha sido establecido, una hipótesis destaca que la principal sospechosa intentó convencer a otra persona de que estaba embarazada. Un testimonio recogido por la Policía indica que en el pasado ‘Yulieth’ habría simulado embarazos, incluso con ecografías falsas y que tuvo un procedimiento quirúrgico para no tener más hijos. Otras teorías, que aún no han sido confirmadas, consideran si la sospechosa padecía embarazo psicológico, buscaba apropiarse de la bebé para presentarla como propia o si detrás existe una estructura dedicada al tráfico ilegal de menores.

La investigación señaló además que dos de los cinco capturados planeaban escapar de Colombia, realizando trámites para adquirir pasaportes y ocultándose entre Cali y Andalucía, pero finalmente fueron detenidos. Aún se indaga el posible apoyo de otras personas para facilitar su fuga. Paralelamente, las pruebas continúan para esclarecer el papel de los involucrados, tras el hallazgo del cuerpo de la bebé Alahia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las autoridades creen que el crimen de María Camila Potosí fue planeado?

La Policía Nacional, según lo expuesto por el general William Rincón, considera que el crimen fue planeado porque los cinco capturados tuvieron funciones específicas y coordinadas. Desde la ganancia de confianza hasta el traslado, el secuestro y el ocultamiento de los cuerpos, cada paso mostró una preparación previa, lo que refuerza la hipótesis de una acción conjunta y premeditada.

¿Cuáles son las hipótesis sobre el posible motivo del feminicidio de María Camila Potosí?

De acuerdo con lo avanzado por la Fiscalia y la Policía, una de las hipótesis más relevantes indica que la principal sospechosa intentó apropiarse de la bebé de María Camila para hacerla pasar como propia, incluso simulando embarazos anteriores. También se investiga la posibilidad de un embarazo psicológico o la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de menores, aunque estas versiones siguen en investigación y ninguna ha sido plenamente confirmada hasta ahora.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.