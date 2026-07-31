Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación por el feminicidio de María Camila Potosí, joven de 21 años, ha señalado que el crimen tuvo un carácter premeditado y coordinado, según las revelaciones de la Policía Nacional. En un consejo de seguridad realizado en Cali, el general William Rincón, director de esa institución, confirmó la captura de cinco personas que, presuntamente, cumplieron funciones específicas en las distintas etapas del asesinato tanto de la joven como de su hija recién nacida, Alahia.

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De acuerdo con la reconstrucción oficial, la principal sospechosa, identificada como alias "Yulieth", se aproximó a la víctima buscando primero establecer una relación de confianza. El general Rincón afirmó que "primero entra a generar una confianza con la joven. Empieza a visitarla y a llevarla a diferentes lugares". Solo después de asegurar esta cercanía, Yulieth trasladó a María Camila hacia el sector de Meléndez, ampliando así el control sobre sus movimientos.

En la cronología presentada por la Policía, el 16 de julio, María Camila fue reportada como desaparecida. Esa misma jornada, alias "Nixon" habría coordinado el secuestro, mientras quien ejecutó el traslado hasta el corregimiento de La Buitrera fue "Yulieth". En este escenario, otros involucrados, alias "Edwin" y alias "Kevin", habrían participado directamente en los hechos que actualmente son materia de investigación. Cuatro días después, el 20 de julio, alias "Juan José" habría sido responsable de transportar el cuerpo hasta las inmediaciones del río Meléndez, donde finalmente fue hallado.

Sobre el motivo del crimen, las autoridades aún no han establecido una causa definitiva y mantienen abiertas varias líneas de investigación. Una de las hipótesis es que la principal involucrada pretendía convencer a otra persona de que esperaba un hijo, simulando un embarazo mediante ecografías falsas, según declaraciones recogidas por la Policía. Algunos testimonios, incluidos los de una expareja, indican que "Yulieth" ya había utilizado esta estrategia anteriormente. Además, se reveló que la mujer habría pasado por un procedimiento quirúrgico para no tener más hijos, lo que añade complejidad al caso. Otras posibilidades investigadas apuntan a un posible embarazo psicológico, el interés de apropiarse de la bebé o la conexión con una red criminal dedicada al tráfico ilegal de menores; todas estas hipótesis continúan bajo investigación.

En este contexto, dos de los capturados intentaban salir del país y estaban realizando trámites de pasaporte, ocultándose entre Cali y Andalucía según información de la Policía. Las autoridades analizan si hubo cómplices que ayudaron a esconderse a los hoy procesados o que facilitaron sus acciones.

El hallazgo del cuerpo de Alahia, hija de la víctima, continúa bajo verificación. Tanto la Fiscalía como la Policía mantienen las labores de esclarecimiento, con el propósito de dilucidar la totalidad de los hechos y establecer si hay otros responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de María Camila Potosí según la Policía?

De acuerdo con la Policía Nacional, el feminicidio de María Camila Potosí fue el resultado de un plan meticuloso ejecutado por cinco personas, cada una con un rol específico. Alias "Yulieth" estableció primero una relación de confianza con la víctima y, con la ayuda de otros sospechosos, coordinó el traslado, secuestro y asesinato de la joven y su hija recién nacida. El cadáver fue hallado finalmente en las inmediaciones del río Meléndez, días después de la desaparición.

¿Qué es un embarazo psicológico y cómo podría relacionarse con el caso de María Camila Potosí?

Un embarazo psicológico es una condición en la que una persona presenta síntomas físicos y emocionales similares a los de un embarazo real, a pesar de no estar gestando. En la investigación del crimen, las autoridades consideran si esta condición podría haber influido en la principal sospechosa, quien habría fingido esperar un hijo y mostrado ecografías falsas para convencer a su entorno, aunque esta hipótesis aún está en estudio.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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