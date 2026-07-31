Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso del feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años en Cali, ha sacudido a la opinión pública por la crueldad y el aparente nivel de planeación detrás del crimen. De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general William Rincón, hasta el momento han sido detenidas cinco personas que habrían participado, cada una con un rol definido, en la serie de acciones que terminaron con el asesinato de María Camila y de su hija recién nacida, Alahia. Durante un consejo de seguridad, el general Rincón recalcó que las primeras pistas apuntan a una planificación minuciosa y la coordinación de varios individuos en diferentes momentos críticos del hecho.

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La reconstrucción de los hechos indica que alias “Yulieth” habría sido quien inicialmente buscó ganarse la confianza de la víctima, llevándola a distintos lugares y fortaleciendo un lazo de cercanía. Una vez logró ese acceso, procedió a trasladarla al sector de Meléndez, donde el plan criminal se puso en marcha. Según la versión policial, el 16 de julio María Camila fue reportada como desaparecida. Ese día, alias “Nixon” habría sido el encargado de coordinar el secuestro, mientras “Yulieth” llevó a la joven a la zona rural en el corregimiento de La Buitrera. En esa etapa, otros capturados, identificados como “Edwin” y “Kevin”, también habrían participado activamente en los hechos investigados. Posteriormente, el 20 de julio, alias “Juan José” habría tenido el papel de trasladar el cuerpo de la joven hasta una zona cercana al río Meléndez, donde fue encontrado por las autoridades.

Las hipótesis sobre el motivo del crimen aún no se han confirmado. La Policía informó que estudia varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que la principal sospechosa buscara convencer a otra persona de su embarazo y presentara a la bebé como propia. Se conoció además el testimonio de una expareja de la principal capturada, quien relató que en dos ocasiones fue engañado con ecografías falsas. Otro dato relevante es que la implicada se habría sometido a un procedimiento quirúrgico para no tener más hijos. Las autoridades tampoco descartan un posible embarazo psicológico, la intención de apropiarse de la recién nacida o el accionar de una red criminal vinculada al tráfico o venta ilegal de menores. Todas estas teorías siguen bajo análisis, de acuerdo con la información recogida por la Policía Nacional.

Otro aspecto relevante revelado por el general Rincón es que dos de los capturados intentaban obtener pasaportes para salir del país, manteniéndose ocultos entre Cali y Andalucía. Fueron apresados antes de que concretaran su fuga. El hallazgo del cuerpo de Alahia sigue en verificación y la Fiscalía junto con la Policía continúan con la recolección de pruebas para esclarecer el crimen y determinar si existen más responsables.

¿Cuál fue la posible motivación del feminicidio de María Camila Potosí según la Policía Nacional?

La Policía Nacional analiza varias hipótesis sobre la motivación del crimen. Una de ellas sostiene que la principal sospechosa habría intentado engañar a otra persona sobre un supuesto embarazo, presentado incluso ecografías falsas. También se investiga si pudo sufrir un embarazo psicológico, si deseaba apropiarse de la bebé o si existe una posible relación con una estructura dedicada al tráfico ilegal de menores. Por ahora, ninguna de estas líneas ha sido confirmada y permanecen bajo investigación.

¿Cómo se organizó y ejecutó el plan del asesinato de María Camila Potosí?

De acuerdo con la Policía Nacional, la planeación incluyó que alias “Yulieth” primero se ganara la confianza de María Camila. El plan habría contado con la colaboración de al menos cinco personas, cada una con una función: desde lograr la cercanía, coordinar el secuestro, participar en la ejecución, hasta trasladar y ocultar el cuerpo. El asesinato se desarrolló entre el 16 y el 20 de julio, con la colaboración y movimientos coordinados de los capturados, según lo presentado en la investigación en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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