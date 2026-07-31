Por: El Espectador

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá encendió las alarmas por el aumento de la falsificación y comercialización informal de medicamentos indicados para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2, como la semaglutida y la tirzepatida. De acuerdo con lo informado por la entidad, estas sustancias, conocidas como agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1, por sus siglas en inglés), se han popularizado en los últimos años gracias a su eficacia en pacientes que cumplen criterios médicos. Sin embargo, la Secretaría subrayó que estos fármacos no deben considerarse soluciones rápidas para perder peso, y enfatizó la importancia de que solamente sean consumidos bajo prescripción médica y con seguimiento permanente de un profesional de la salud.

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La preocupación de la Secretaría se centra en tres aspectos clave. El primero es la presencia en el mercado de medicamentos fraudulentos o falsificados, los cuales circulan principalmente por redes sociales, canales informales y puntos de venta no autorizados. Según advirtió la entidad, estos productos pueden carecer de registro sanitario o haber ingresado al país de manera irregular, lo que representa un riesgo significativo para la salud de quienes los consuman. El segundo riesgo es la venta y consumo de estos medicamentos sin fórmula médica. Las autoridades recalcaron que el uso de la semaglutida y la tirzepatida debe ser estrictamente supervisado por especialistas, puesto que no todos los pacientes son aptos para iniciar este tipo de tratamientos.

El tercer aspecto problemático es la automedicación. Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá, advirtió que el consumo de estos productos sin valoración médica puede traer complicaciones de salud, sobre todo si no existe un diagnóstico adecuado o un monitoreo clínico regular. De acuerdo con la Secretaría, automedicarse con estos medicamentos podría conducir a no obtener los resultados deseados y, en el peor de los casos, poner en riesgo la integridad e incluso la vida del paciente. Por ello, la entidad recomendó a la ciudadanía que solo adquieran estos productos en farmacias autorizadas, verifiquen el registro sanitario y eviten comprar a través de redes sociales o vendedores informales. Además, reiteró la importancia de consultar siempre a un médico y no dejarse llevar por recomendaciones de terceros ni búsquedas motivadas únicamente por razones estéticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los peligros de consumir medicamentos para bajar de peso sin prescripción médica?

Consumir medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida sin prescripción médica puede exponer al paciente a productos falsificados, efectos secundarios graves y complicaciones de salud, según advirtió la Secretaría Distrital de Salud. La falta de seguimiento profesional eleva el riesgo de resultados adversos, ya que no todos los organismos responden igual y no todas las personas son aptas para ese tipo de tratamiento.

¿Por qué es importante verificar el registro sanitario al comprar medicamentos para la obesidad?

Verificar el registro sanitario es fundamental para asegurarse de que el medicamento ha sido autorizado por las autoridades competentes y cumple con los estándares de calidad. Según la Secretaría Distrital de Salud, muchos productos falsificados o irregulares que circulan en canales informales pueden no haber pasado los controles necesarios y así representar un peligro para la salud de quienes los adquieren.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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