Por: El Espectador

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió una decisión relevante en el ámbito mediático: ordenó a Inravisión (Instituto Nacional de Radio y Televisión), anteriormente conocido como Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), y a la Revista Raya retractarse públicamente por acusar a La Silla Vacía de participar en el supuesto “Proyecto Júpiter”. Esta estrategia habría tenido como objetivo, según los señalados medios, deslegitimar al Gobierno Nacional y manipular la opinión pública en el contexto de las pasadas elecciones.

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La Silla Vacía, medio de comunicación digital, interpuso una tutela ante el Tribunal argumentando que dichas acusaciones vulneraban su derecho al buen nombre y la libertad de expresión. Los hechos que llevaron al proceso judicial comenzaron cuando Revista Raya y Rtvc emitieron reportajes titulados “Miedo, indignación e incertidumbre: el plan del estratega de Uribe para manipular las elecciones”, en los cuales asociaron a La Silla Vacía con una supuesto operación coordinada y remunerada para incidir en el voto del ciudadano. Como evidencias presentaron la presencia del logotipo de La Silla Vacía en diapositivas de exposiciones realizadas por Jaime Bermúdez, además de contratos con la organización ProBogotá.

Según los reportes de Revista Raya, incluso se aseguró que contenidos producidos por el medio, como la serie “¿Cómo llegamos aquí?” y el curso “El ABC de la democracia”, formaban parte de esfuerzos de manipulación financiados por diferentes actores. También se afirmó, sin pruebas concluyentes, que Juanita León, directora de La Silla Vacía, había cambiado de versión acerca de la supuesta participación en el Proyecto Júpiter.

Tras el análisis, el Tribunal determinó que la información publicada no estaba suficientemente respaldada y que Rtvc junto con Revista Raya atribuyeron un significado a los hechos más amplio del que realmente tenían. Específicamente, concluyó que mostrar logotipos en diapositivas de un tercero no demuestra una alianza o vínculo efectivo. Agregó que los reportajes llevaron a los receptores a creer que la participación de La Silla Vacía estaba demostrada, sin que existieran pruebas indiciarias al respecto. El Tribunal también señaló la falta de veracidad e imparcialidad en el manejo del caso y esclareció que las declaraciones de la directora del medio siempre negaron cualquier lazo con el proyecto nombrado.

Como resultado, se ordenó la rectificación pública y la aclaración de que no existe verificación de alianzas entre La Silla Vacía y el denominado Proyecto Júpiter, así como que los contratos celebrados con ProBogotá respondían a propósitos pedagógicos, sin contenido partidista ni intención comprobada de incidir de manera ilícita en la contienda presidencial.

¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la rectificación sobre el caso La Silla Vacía y Proyecto Júpiter?

El Tribunal Superior de Bogotá tomó esta decisión tras concluir que Revista Raya y Rtvc no sustentaron adecuadamente sus afirmaciones y asignaron significados erróneos a las pruebas presentadas, lo que derivó en una afectación del buen nombre y la libertad de expresión de La Silla Vacía. Se enfatizó la importancia del deber de veracidad e imparcialidad en la información difundida por los medios de comunicación.

¿Qué pruebas presentaron Revista Raya y Rtvc sobre el supuesto vínculo de La Silla Vacía con el Proyecto Júpiter?

Ambos medios basaron sus afirmaciones en la aparición del logotipo de La Silla Vacía en diapositivas de Jaime Bermúdez y en la existencia de contratos con ProBogotá. Sin embargo, el Tribunal determinó que estos elementos no demostraban ni sugerían de manera suficiente la existencia de una alianza o participación en el denominado Proyecto Júpiter.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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