Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en Cali, Valle del Cauca, acompañado tanto por los miembros del Congreso como por quienes conformarán su equipo durante los próximos cuatro años. De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, el presidente electo ha sido diligente en la conformación de su gabinete, nombrando hasta el momento a 17 de los 18 ministros previstos, lo cual da claras señales sobre la estructura y las prioridades de la nueva administración.

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La vicepresidencia estará a cargo de José Manuel Restrepo, quien se posiciona como su principal aliado en el poder ejecutivo. Entre los nombramientos ministeriales más destacados se encuentran Rodrigo Lara en la cartera del Interior, Miguel Gómez al frente de Hacienda, el general en retiro Jorge Mora designado para Defensa e Iván Cancino en Justicia. Asimismo, Viviane Morales manejará la cartera de Educación; Elsa Noguera liderará Transporte y Ana María Vesga, recientemente confirmada, comandará Salud. Según la citada fuente, solo resta definir el nombre de la nueva ministra de Ciencias —deberá ser una mujer, para cumplir con la cuota de género exigida por la Ley 2424 de 2024.

El entorno inmediato de la Presidencia también ha sido fortalecido con nombramientos como el de Carlos Ríos en la secretaría general, Valeria Lafaurie como consejera para las regiones, Nicolás Gómez como jefe de despacho y María Fernanda Sandoval en la dirección de comunicaciones. Esto evidencia una apuesta por contar con figuras de confianza en las posiciones estratégicas de la administración central.

El empalme regional, particularmente el de Cundinamarca, ha traído consigo nuevos nombres para el gabinete de la administración entrante. Destacan Sandra Bessudo, que asumirá la dirección de Parques Nacionales; Ricardo Ayerbe que dirigirá la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta quien encabezará el Fondo Nacional del Ahorro. Además, se señala que la excongresista Lina Garrido estaría próxima a dirigir el Instituto Colombiano Agropecuario y el Impuesto de Industria y Comercio, aunque estos dos últimos nombramientos aún no han sido confirmados oficialmente.

Este proceso de designaciones, de acuerdo con El Espectador, refleja el interés del mandatario electo por rodearse de perfiles con experiencia y representatividad, buscando cumplir con los requerimientos legales y los compromisos políticos adquiridos en campaña.

¿Quiénes son los ministros confirmados del gabinete de Abelardo de la Espriella?

Los nombres confirmados para el gabinete de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con El Espectador, incluyen a Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), Mauricio Gómez (Comercio), Viviane Morales (Educación), Elsa Noguera (Transporte), Fabio Arjona (Ambiente), Juliana Gutiérrez (Deporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Omar Bula (Exteriores), Indalecio Dangond (Agricultura), María Arboleda (Minas), Alexandra Falla (TIC, es decir, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Paola Holguín (Cultura), Natalia López (Trabajo) y Ana María Vesga (Salud). Solo falta el nombramiento de la ministra de Ciencias, quien debe ser mujer para cumplir la Ley 2424.

¿Qué establece la Ley 2424 de 2024 sobre la cuota de género en los ministerios?

La Ley 2424 de 2024, de acuerdo con lo publicado en El Espectador, exige que exista una cuota de género en la conformación del gabinete, lo que significa que al menos cierto número de cargos ministeriales debe ser ocupado por mujeres. Por esta razón, la ministra que dirigirá la cartera de Ciencias debe necesariamente ser mujer, para garantizar el cumplimiento de esta normativa legal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.