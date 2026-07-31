Por: EL PILON SA

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El Instituto Nacional de Medicina Legal informó este viernes 31 de julio que los restos humanos hallados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía corresponden a Alahia, la bebé que esperaba María Camila Potosí Gómez. María Camila, una joven de 21 años, fue asesinada en Cali cuando se encontraba en el octavo mes de embarazo, un crimen que ha conmocionado a la opinión pública en Colombia, de acuerdo con informes de El País de Cali y otros medios nacionales.

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La confirmación sobre la identidad de los restos se produjo luego de los análisis forenses realizados por Medicina Legal. Si bien ya se habían reportado hallazgos de restos días antes, fue solo hasta este comunicado oficial que se determinó que pertenecían a la bebé de María Camila. El trágico caso ocurrió luego de que la joven fuera vista por última vez al salir de su hogar, presuntamente para recibir una donación de ropa para su hija que estaba por nacer. Posteriormente, el cuerpo de María Camila fue encontrado sin vida, sin rastro de la menor, lo que llevó a activar una intensa búsqueda de la bebé hasta el reciente hallazgo que confirmaron las autoridades.

Tras la noticia, la Personería Distrital de Santiago de Cali expresó públicamente sus condolencias y apoyo a la familia por medio de un mensaje en su cuenta oficial de la red X: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos, quienes hoy enfrentan una tragedia que enluta a toda la ciudad”. Además, la entidad anunció la activación de una ruta de atención integral en articulación con otras dependencias, con el fin de brindar acompañamiento institucional a los allegados de María Camila Potosí en un momento tan doloroso, según citó El País de Cali.

En la investigación, la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Cinco personas fueron capturadas en operativos realizados en Cali y Tuluá, señaladas como presuntas responsables del homicidio. Según el general William Rincón, las fuerzas de seguridad incautaron celulares y una motocicleta, elementos que formarán parte del material probatorio necesario para reconstruir las circunstancias del crimen y definir las vinculaciones de los detenidos en este caso que mantiene en duelo a la ciudad y al país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué declaró la Personería de Cali sobre el caso de María Camila Potosí y su bebé?

La Personería de Cali lamentó profundamente el homicidio de María Camila y la confirmación de la identidad de los restos de su hija, según El País de Cali. Mediante un comunicado en la red X, ofreció condolencias y solidaridad a la familia, anunciando que brindarán acompañamiento integral junto a otras instituciones competentes en el proceso de apoyo a los allegados de la joven.

¿Cuántas personas han sido capturadas por el asesinato de María Camila Potosí y cuáles son las pruebas recolectadas?

En el marco de la investigación conducida por la Fiscalía, fueron capturadas cinco personas en Cali y Tuluá, presuntamente vinculadas al homicidio de María Camila Potosí. De acuerdo con lo informado por el general William Rincón, se incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta, que servirán como material probatorio para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales en este lamentable caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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