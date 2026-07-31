Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella, presidente electo, asumirá oficialmente el cargo el próximo 7 de agosto, en una ceremonia prevista en Cali, Valle del Cauca. Al evento acudirán miembros del Congreso y los principales colaboradores del mandatario, quienes estarán a cargo de diferentes áreas en los próximos cuatro años. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, ya se han designado 17 de los 18 ministros que integrarán el gabinete nacional, y únicamente queda pendiente el nombramiento de la ministra de las Ciencias, puesto que, según estipula la Ley 2424 de 2024, deberá estar ocupado por una mujer para garantizar el cumplimiento de la cuota de género.

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha sido anunciado como la mano derecha de De la Espriella. En el gabinete figuran nombres como Rodrigo Lara, quien asumirá la cartera del Interior; Miguel Gómez, en Hacienda; el general en retiro Jorge Mora, en Defensa; e Iván Cancino al frente de Justicia. En Comercio estará Mauricio Gómez y Viviane Morales será la cabeza de Educación. Otros nombres destacados son Elsa Noguera (Transporte), Fabio Arjona (Ambiente), Juliana Gutiérrez (Deporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Omar Bula (Exteriores), Indalecio Dangond (Agricultura), María Arboleda (Minas), Alexandra Falla (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC), Paola Holguín (Cultura), Natalia López (Trabajo) y Ana María Vesga (Salud).

Además de estos cargos, el equipo presidencial contará con Carlos Ríos como secretario general de Presidencia. Valeria Lafaurie se desempeñará como consejera para las regiones, Nicolás Gómez será jefe de despacho y María Fernanda Sandoval estará al frente de la dirección de comunicaciones de Presidencia.

En el proceso de empalme regional de Cundinamarca, nuevos nombres se sumaron a la administración de De la Espriella. Entre estos, destaca Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe en la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta en la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. Además, se especula que Lina Garrido, excongresista, podría asumir la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario y el Impuesto de Industria y Comercio. Toda esta información fue confirmada y publicada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes conforman el gabinete de Abelardo de la Espriella para su mandato presidencial?

El gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella está integrado por 17 ministros oficialmente nombrados y una ministra pendiente para Ciencia, todos identificados por El Espectador. Las carteras incluyen Interior, Hacienda, Defensa, Justicia, Comercio, Educación, Transporte, Ambiente, Deporte, Vivienda, Exteriores, Agricultura, Minas, TIC, Cultura, Trabajo y Salud, además del apoyo de altos funcionarios en la presidencia y diversos cargos regionales.

¿Qué exige la Ley 2424 de 2024 en cuanto a la representación de género en el gabinete presidencial?

La Ley 2424 de 2024 exige una cuota mínima de representación femenina en el gabinete presidencial, por lo que el cargo de ministra de las Ciencias debe ser ocupado por una mujer. Este requisito busca garantizar la equidad de género al más alto nivel del Ejecutivo, promoviendo la inclusión y la participación igualitaria de mujeres en el Gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.