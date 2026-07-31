Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, popularmente conocida como Aerocivil, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades entorno a la vinculación de Gabriela Muñoz, exauxiliar de la entidad y estudiante de derecho de 20 años, así como la de sus familiares. Esta decisión, según documentos oficiales citados por medios como El Espectador, responde a una serie de presuntos hechos jurídicamente relevantes que requieren explicaciones detalladas y en los que todavía no se identifican responsables disciplinarios específicos.

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Uno de los aspectos principales de la indagación es la posible contratación irregular no solo de Muñoz, sino también de Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya. Además, la Procuraduría analiza si Gabriela Muñoz participó en decisiones fuera del alcance de sus funciones, llegando incluso a influir en determinaciones de alto nivel dentro de la Aerocivil.

Otros puntos de la investigación son el presunto tráfico de influencias en favor de familiares y allegados y la sospechosa celebración, así como adición, de un contrato firmado en enero de 2026, inicialmente por COP 400 millones y posteriormente aumentado hasta llegar a cerca de COP 12.000 millones. Además, se examinan posibles anomalías en la habilitación de días y horarios no laborables para procesos contractuales y una aparente omisión frente a la petición de la ministra de Transporte de entregar información completa sobre gestión contractual.

Las alarmas fueron encendidas principalmente por Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo Adaptación, y el representante a la Cámara Daniel Briceño. Rodríguez habló de una supuesta “red de mujeres” con influencia política y tachó a Muñoz de ser una figura poderosa en la Aerocivil, mientras que Briceño denunció coincidencias en la contratación de la joven y su entorno familiar. Ante estas acusaciones, la Aerocivil negó cualquier privilegio para sus empleados frente a la ley.

Por su parte, Gabriela Muñoz se defendió públicamente afirmando que entiende las suspicacias por la presencia de diversos miembros de una misma familia en la entidad. Explicó que fue su madre quien presentó sus hojas de vida, pero negó haber intervenido en esa gestión, argumentando que su cargo carecía de potestades para influir en procesos de selección de personal o contratación. Añadió que ni recomendó ni gestionó la vinculación de conocidos o familiares. Estas declaraciones buscan aclarar su papel limitado dentro de la Aerocivil y responder al escrutinio público y mediático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades investigadas en la Aerocivil relacionadas con Gabriela Muñoz?

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la indagación se enfoca en posibles contrataciones irregulares de Gabriela Muñoz y sus familiares, tráfico de influencias, la modificación y adición de contratos con montos elevados, habilitación de jornadas contractuales en días no laborables y omisiones frente a requerimientos de la ministra de Transporte. La investigación también busca determinar si Muñoz influyó más allá de sus funciones y si hubo beneficios indebidos.

¿Qué relevancia tienen las denuncias de Angie Rodríguez y Daniel Briceño en el caso de la Aerocivil?

Las declaraciones de Angie Rodríguez y Daniel Briceño fueron clave para que la Procuraduría abriera la indagación. Rodríguez denunció presuntas redes de poder e influencia femenina dentro de la Aerocivil, mientras Briceño evidenció coincidencias sospechosas en la contratación de familiares de Muñoz, lo que puso en duda los criterios de selección y reflejó posibles prácticas de nepotismo dentro de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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