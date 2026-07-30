La Fiscalía citó a Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para ampliar las denuncias que ha presentado contra el presidente Gustavo Petro. La diligencia está programada para este viernes 31 de julio, a las 9:00 de la mañana, en la Fiscalía 100 Especializada, ubicada en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.

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Esta citación hace parte de las actuaciones adelantadas por el ente investigador para conocer más detalles sobre las acusaciones expuestas por Rodríguez, quien en las últimas semanas ha denunciado públicamente presuntos actos de persecución, amenazas e irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

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Fiscalía escuchará nuevas denuncias de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

La exfuncionaria también acudió el pasado 29 de julio a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes junto con su equipo jurídico. Allí presentó una denuncia contra el mandatario por presuntas amenazas, presiones indebidas y posibles irregularidades en el manejo de recursos del Estado.

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Durante una entrevista con Noticias RCN, Rodríguez defendió su decisión de acudir a las autoridades y aseguró: “Nadie está por encima de la Constitución y las leyes y eso involucra al presidente de la República“. Además, afirmó que el jefe de Estado habría impulsado acciones para afectar su reputación.

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Por su parte, el abogado de la exdirectora del Dapre, Wilson Ruiz, explicó que las denuncias también incluyen un presunto caso de peculado por aplicación oficial diferente. Según indicó, recursos del Fondo de Adaptación habrían intentado trasladarse al Ministerio de Hacienda, lo que, a su juicio, habría afectado proyectos destinados a la región de La Mojana.

Con esta nueva diligencia, la Fiscalía busca recopilar más elementos sobre los hechos denunciados y determinar si existen fundamentos para avanzar en las investigaciones correspondientes. El caso ha cobrado relevancia en medio del ambiente político que vive el país durante el proceso de transición presidencial.

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