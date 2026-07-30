La tormenta política y judicial que enfrenta el alto gobierno colombiano tras las revelaciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, ha dado un giro sumamente alarmante. A las ya polémicas declaraciones entregadas a principios de semana en los micrófonos de Mañanas Blu, donde la exfuncionaria aseguró que dentro de la administración del presidente Gustavo Petro operaba una presunta red de mujeres que ejercía control e influencia indebida, se suma ahora una denuncia de extrema gravedad sobre su seguridad personal.

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En una nueva intervención radial concedida a La FM, Rodríguez confirmó que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación tras descubrir un presunto intento de envenenamiento en su contra.

El trasfondo de esta controversia comenzó a tejerse días atrás, cuando la exdirectora del DAPRE puso sobre la mesa un debate nacional al señalar la existencia de esquemas de poder en el Ejecutivo que presuntamente favorecían a personas cercanas al mandatario.

Durante su paso por el espacio de Blu Radio, Rodríguez detalló cómo figuras como Juliana Guerrero habrían tenido un acceso privilegiado a la Casa de Nariño y a distintas entidades estatales, interviniendo en procesos administrativos y contractuales de alta sensibilidad, como el recordado caso del Ministerio de la Igualdad. Aquellas afirmaciones generaron profundas divisiones en el escenario político, abriendo un intenso debate sobre la necesidad de investigar si existió o no un tráfico de influencias orquestado desde las altas esferas del poder.

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Sin embargo, la tensión institucional escaló de manera vertiginosa cuando la exfuncionaria decidió hacer públicos los detalles de lo que califica como un atentado contra su vida. Según relató en La FM, el episodio ocurrió en el mes de abril, periodo en el cual su salud física experimentó un deterioro notable y repentino que no lograba comprender. De acuerdo con su testimonio, una persona de su entorno cercano le suministraba pastillas bajo la falsa promesa de que se trataba de vitaminas para mitigar los dolores de cabeza. La situación quedó al descubierto cuando Rodríguez logró percatarse visualmente de que este individuo revisaba clandestinamente su teléfono celular y sus pertenencias personales, lo que encendió las alarmas definitivas sobre sus verdaderas intenciones.

#AquíyAhora | 🔵 Angie Rodríguez afirmó que denunció envenenamiento en contra suya ante la Fiscalía. “Una persona me suministraba pastillas que supuestamente eran vitaminas, me revisó el celular y no podía moverme”, afirmó. 👉Siga la entrevista en vivo con @darcyquinnr :… pic.twitter.com/t1CChw9bhW — La FM (@lafm) July 30, 2026

Ante el temor fundado, la exdirectora consultó a una especialista en toxicología y conversó con sus asesores legales y de confianza, quienes le advirtieron sobre los riesgos de haber estado expuesta a sustancias químicas destinadas a vulnerar su integridad física. Aunque la exfuncionaria explicó que los fuertes ataques de pánico que sufrió en ese lapso y el tiempo transcurrido antes de someterse a exámenes médicos impidieron que los laboratorios detectaran rastros activos en su organismo debido a la eliminación natural de los compuestos, recalcó que los testimonios y las pruebas indiciarias ya se encuentran formalmente en poder de los entes investigadores.

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