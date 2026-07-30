Las denuncias sobre presuntas influencias en la Aeronáutica Civil continúan provocando nuevas reacciones. Esta vez, el exdirector de la entidad José Henry Pinto explicó cómo se produjo el ingreso de Gabriela Muñoz y de su hermano a la entidad, en medio de la controversia desatada por las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.

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(Vea también: Filtran documentos que dejarían en evidencia a Gabriela Muñoz por contratos en Aerocivil)

En una entrevista con Red+ Noticias, Pinto aseguró que la recomendación para evaluar las hojas de vida de ambos llegó por intermedio de Liliana Olaya, madre de Gabriela Muñoz.

Según su relato, ella se presentó como una persona cercana al Gobierno nacional y manifestó ser amiga del presidente Gustavo Petro desde hacía aproximadamente 15 años. Además, indicó que en ese momento trabajaba en el entonces Departamento Nacional de Inteligencia.

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#ENVIVO | En Red+ Noticias, el brigadier general (r) José Henry Pinto, exdirector de la Aerocivil, habla sobre Gabriela Muñoz, funcionaria mencionada en la denuncia de Angie Rodríguez, y responde a las comparaciones con Juliana Guerrero por el presunto manejo del poder al… pic.twitter.com/BAsoReQmBs — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 30, 2026

Exdirector explicó por qué Gabriela Muñoz ingresó como auxiliar

Pinto señaló que, luego de recibir las hojas de vida, solicitó al área de Talento Humano verificar si los aspirantes cumplían con los requisitos para ser vinculados a la Aerocivil.

Tras la evaluación, concluyó que ni Gabriela Muñoz ni su hermano contaban con la formación o la experiencia necesarias para ocupar cargos de mayor jerarquía dentro de la entidad.

Por esa razón, autorizó que el estudio del perfil se adelantara para un cargo de auxiliar, al considerar que ese era el nivel en el que ambos cumplían las competencias exigidas. De acuerdo con el exdirector, los dos fueron nombrados en cargos asistenciales, considerados los de menor rango dentro de la Aerocivil, con salarios que oscilaban entre $2,4 millones y $2,8 millones mensuales.

José Henry Pinto negó haber advertido irregularidades

El exfuncionario también afirmó que durante el tiempo en que dirigió la Aerocivil no encontró elementos que evidenciaran un conflicto de intereses relacionado con Gabriela Muñoz o su hermano. Según dijo, esa situación tampoco fue reportada por ninguno de los dos mientras permanecieron vinculados a la entidad.

Pinto agregó que Gabriela Muñoz comenzó desempeñando funciones de apoyo y posteriormente fue trasladada al área administrativa de la Secretaría General, luego de presentar diferencias con uno de sus superiores. Sus declaraciones se conocen mientras continúan las repercusiones por las denuncias de Angie Rodríguez sobre un presunto tráfico de influencias en distintas entidades del Gobierno y el papel que habría desempeñado la joven dentro de la Aerocivil.

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