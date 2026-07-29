La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, volvió a pronunciarse públicamente luego de presentar una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

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(Vea también: “Etapa de desesperación”: Angie Rodríguez habló luego de denunciar a Petro y dejó alerta)

Además, la funcionaria aseguró que todavía existen episodios de los que no puede hablar y afirmó que las situaciones más difíciles que enfrentó durante su paso por el Gobierno aún no se conocen.

En una entrevista concedida a La FM, Rodríguez sostuvo que lo que más le afectó no fueron los hechos que ya salieron a la luz, sino aquellos que, por ahora, prefiere mantener en reserva. Según explicó, durante su permanencia en el Ejecutivo fue víctima de comentarios e insultos personales que, a su juicio, sobrepasaron los límites del ámbito laboral.

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“Toda mi formación académica y profesional ha sido en el sector público. Soy administradora pública, especialista en gestión pública, tengo una maestría en derechos humanos y posconflicto y estoy estudiando un doctorado en estudios políticos. Mi defensa no era una defensa personal ni un tema de mujeres; era un tema institucional”, manifestó Rodríguez.

Angie Rodríguez asegura que aún faltan hechos por denunciar

Durante la conversación, la exfuncionaria fue consultada sobre si, una vez termine el actual Gobierno el próximo 7 de agosto, se sentirá en condiciones de revelar nuevos detalles de lo ocurrido. Frente a ese escenario, respondió que considera tener mayores garantías con la administración entrante y dejó entrever que aún hay información que no ha hecho pública.

“Lo que más me ha dolido es lo que no puedo decir. Hubo unos insultos demasiado personales, se transgredieron unas líneas personales”, manifestó Rodríguez, quien insistió en que todavía faltan aspectos por contar sobre su paso por el Gobierno.

Las declaraciones se producen horas después de que la exdirectora del Dapre radicara una denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones. En ese documento hace referencia a presuntos insultos por parte del mandatario y menciona la influencia que, según su versión, ejercía Juliana Guerrero dentro del Gobierno.

Denuncia se suma a la confrontación entre Petro y su exfuncionaria

El pronunciamiento de Rodríguez se da en medio de la creciente tensión con el presidente Petro, quien anunció acciones legales en su contra tras rechazar las acusaciones formuladas por la exfuncionaria. El enfrentamiento entre ambos se intensificó en los últimos días, luego de que Rodríguez denunciara presuntas irregularidades dentro del Gobierno y asegurara que fue objeto de presiones y malos tratos durante el tiempo que ocupó altos cargos en la administración nacional.

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