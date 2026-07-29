Por: Canal Uno

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El capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica le dijo a la Fiscalía que la excanciller y exdirectora del Dapre, Laura Sarabia, fue quien dio la orden de realizar la prueba de polígrafo a su exempleada Marelbys Meza, en medio de la búsqueda de un dinero que presuntamente había sido hurtado. Canal 1 Noticias revela la declaración del uniformado ante la Fiscalía, quien se convirtió en testigo contra Sarabia y el exjefe de seguridad de la Casa de Nariño, coronel Carlos Feria.

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Canal 1 Noticias tiene acceso a los documentos en los que se detalla el acuerdo de delación entre la fiscalía y el capitán de la Policía, Óscar Leandro Mojica.

El uniformado contó a la Fiscalía los detalles de cómo se dio la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, en instalaciones de la Presidencia, cuando Laura Sarabia denunció la pérdida de una alta suma de dinero en efectivo. En ese momento Marelbys trabajaba como niñera del hijo de Sarabia. En la matriz de colaboración de principio de oportunidad, el capitán se compromete a declarar contra Laura Sarabia, el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño y contra el Mayor Duvan Hernández.

En el documento, la Fiscalía señala que gracias a la información entregada por el uniformado se infiere que Laura Sarabia dio la orden para realizar la prueba de polígrafo en la Casa de Nariño.

“En efecto, fue la señora Laura Sarabia quien le dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, su empleada de servicios, para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias, pero utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines”, se lee en el testimonio recopilado por la Fiscalía.

El testimonio de Óscar Leandro Mojica Cordón en los juicios orales que se surtan dentro de los procesos ya referidos permitirá dar cuenta de que, en efecto, fue la señora Laura Camila Sarabia quien le dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, su empleada de servicio, para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias personales, utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines.

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Señala la Fiscalía que la declaración del capitán permitía avanzar en una indagación que cursa contra Laura Sarabia por estos hechos, y en el juicio contra el exjefe de seguridad de Casa de Nariño, coronel Carlos Feria.

Resulta esencial para demostrar la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación, especialmente en el proceso que se sigue en contra de Laura Camila Sarabia Torres. Además, con su información se permitirá corroborar la teoría del caso de la Fiscalía en el proceso en el que se judicializa a otro de los partícipes de la actividad delictiva, esto es, el coronel Carlos Feria.

El acuerdo de colaboración entre la fiscalía y el capitán de la Policía ya fue aprobado por un juez, y no sólo hablará sobre el capítulo del polígrafo, sino de las chuzadas hechas a las exempleadas de Sarabia desde la Policía.

Socializó información que habían verificado y aportó información de números de teléfono de personas allegadas a las empleadas de servicio de Sarabia Torres, indicando que estas habrían tenido algún tipo de participación en el hurto. Que el personal a cargo del mayor Muñoz había accedido a las cámaras de Transmilenio, incluidas las de Soacha, y que fue ese grupo el que indicó la necesidad de interceptar las comunicaciones de todos ellos.

Tras la declaración del capitán, avalada por un juez, la fiscalía ahora tomará decisiones para determinar si vincula a otras personas al proceso.

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