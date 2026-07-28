Laura Sarabia volvió a pronunciarse sobre uno de los episodios más sensibles del Gobierno de Gustavo Petro, luego de que la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, pusiera nuevamente en duda que la muerte del coronel Óscar Dávila hubiera sido un suicidio. La hoy embajadora de Colombia en Reino Unido respondió con un mensaje en el que defendió las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y pidió respeto para la familia del oficial.

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El pronunciamiento de Sarabia se produjo después de que Rodríguez revelara, en entrevista con Blu Radio, que cuando llegó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) varios policías le manifestaron sus dudas sobre la versión oficial del caso.

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Según contó la funcionaria, “yo recuerdo que recién llegué al Dapre, unos policías me decían: ‘Doctora Angie, usted es muy ingenua, le abre el corazón a la gente’. Yo soy muy alegre, relajada, no le pongo tanto pero en las cosas. Me dijeron que no me confiara porque allá pasaban cosas feas. Ellos me dijeron: ‘Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio'”.

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Frente a esas declaraciones, Sarabia recordó que el caso ya fue investigado por las autoridades y sostuvo que, si existen nuevos elementos, corresponde a la justicia determinar los siguientes pasos.

“La dolorosa muerte del coronel Dávila la investigó la Fiscalía de Francisco Barbosa, alguien que difícilmente puede ser acusado de proteger a este Gobierno. Si se necesitan más investigaciones, que se realicen”, escribió la exjefa del Dapre.

La dolorosa muerte del Coronel Dávila la investigó la Fiscalía de Francisco Barbosa, alguien que difícilmente puede ser acusado de proteger a este gobierno. Si se necesitan más investigaciones, que se realicen. Mientras unos y otros se lanzan acusaciones, hay una familia que… — Laura Sarabia (@laurisarabia) July 28, 2026

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Laura Sarabia pidió dejar de usar el caso del coronel Dávila en el debate político

En su mensaje, la embajadora también hizo un llamado para que la discusión no siga girando alrededor de intereses políticos y puso el foco en la familia del oficial fallecido.

“Mientras unos y otros se lanzan acusaciones, hay una familia que sigue cargando con la pérdida de su padre, su esposo, su compañero”, expresó Sarabia.

Acto seguido, lanzó una petición contundente para cerrar el debate público sobre este asunto. “Ya basta de usar su muerte para ajustar cuentas políticas. Por respeto a su familia, no daré más declaraciones sobre este tema”, afirmó.

Las declaraciones de Sarabia llegaron pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro también reaccionara a los señalamientos de Angie Rodríguez. El mandatario anunció acciones judiciales contra la exdirectora del Dapre y aseguró: “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”.

Además, Petro reiteró que, a su juicio, el coronel Óscar Dávila se quitó la vida y rechazó las versiones que apuntan a un supuesto homicidio. “Conocí al coronel Óscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunas periodistas buscando algo que no fue real. La investigación penal está en manos de la Fiscalía y decir que ordenamos matar desde la Presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia”, concluyó.

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