La embajadora Laura Sarabia y el general (r) Henry Sanabria llegaron a un acuerdo de conciliación dentro del proceso originado por una denuncia penal presentada por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de las declaraciones que hizo el exdirector de la Policía sobre presuntas llamadas desde el Gobierno relacionadas con operaciones contra grupos armados ilegales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sarabia renunció como embajadora en Reino Unido, pero fecha dejó dudas sobre lo que habría detrás)

En la audiencia, las partes dejaron constancia de que las comunicaciones que sostuvieron respondieron únicamente a asuntos institucionales y que en ningún momento existieron instrucciones o solicitudes para detener operativos contra el ‘Clan del Golfo’ ni contra otras organizaciones ilegales.

Qué quedó consignado en conciliación entre Laura Sarabia y Henry Sanabria

Según el documento que dejó la diligencia, tanto Sarabia como el general (r) reconocieron que los contactos entre ambos obedecieron exclusivamente a temas propios de sus funciones institucionales.

Lee También

En ese mismo sentido, quedó establecido que durante esas comunicaciones no se impartieron órdenes ni se hicieron solicitudes para suspender operaciones de la Fuerza Pública contra el ‘Clan del Golfo’ o cualquier otro grupo armado ilegal.

La audiencia se adelantó dentro del proceso que inició luego de las declaraciones públicas del oficial en retiro.

Qué había dicho Henry Sanabria sobre Laura Sarabia

Antes de la conciliación, Sanabria aseguró que Laura Sarabia lo llamaba desde el Gobierno Nacional para cuestionar procedimientos adelantados por la Policía mientras él dirigía la institución.

(Vea también: Exdirector de Policía señala a Sarabia de darle órdenes para no intervenir en protestas en Bogotá)

De acuerdo con las afirmaciones del exdirector de la Policía, esas comunicaciones estaban relacionadas con operativos contra grupos armados que, en ese momento, participaban en los acercamientos de la política de ‘paz total’ impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Los audios que reavivaron la polémica

Las declaraciones de Sanabria cobraron fuerza después de que Noticias Caracol divulgara unos audios atribuidos a conversaciones entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y un presunto cabecilla del Clan del Golfo.

Según informó ese medio, en dichas grabaciones se mencionaban temas relacionados con una supuesta depuración de la inteligencia policial y con el cese de bombardeos contra esa organización criminal, liderada por alias “Chiquito Malo”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.